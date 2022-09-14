Ziraat Bankası Eylül Sonunu İşaret Etti! Banka Hesabı Olanlara Önemli Uyarı Geldi! 

Ziraat Bankası eylül ayı sonuna kadar sizleri, banka hesabınızın olması durumunda 50000 TL'ye kadar düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası eylül ayı sonuna kadar başlatmış olduğu bu kredi kampanyasında nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 5 gün içerisinde hızlı bir şekilde kredi sonucunu verir, Genel Müdürlük tarafından onaylanan bu kredilerde de şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde hesaplarınıza ödemeler yatırabilirsiniz.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların yapmış olduğu bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi verilmektedir.

Ziraat Bankası eylül ayı sonuna kadar başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 90 gün ertelemeli olarak işlem yapmaktadır. Ziraat Bankası internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonuçlarını hemen mobil uygulama üzerinden öğrenebilecek ve onaylanan bu kredilerde şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde hesaplarına ödemeler alabileceklerdir.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, eğer banka şubelerine giderek kredi almak istiyorlarsa, şubeler üzerinden yapacakları ihtiyaç kredisi başvuruları sonrasında aynı gün içinde hesaplarına ödemeleri yatırabilmektedir. Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankaları olan VakıfBank Halkbank üzerinden de sizlerde banka hesabınızın olması durumunda eylül ayı sonuna kadar 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 100000 TL'ye kadar ise 24 ay vadeli kredi imkanından faydalanabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan vatandaşların acil ihtiyaç kredisi kullanabilecekleri bu kampanyalardan yararlanabilmeleri için bireysel müşteri olmaları, banka tarafından istenen şartların başında gelmektedir.