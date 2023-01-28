TC kimlik numarası üzerinden 0-2-4-6-8 son rakamına anında ödeme olacak! 10 gün içinde başvuru yapmak lazım!

Tc kimlik numarası üzerinden 10 gün içerisinde düşük faiz oranları ile birlikte kredi kullanacak olan kişilere destek verecek olan Akbank ile birlikte Yapı Kredi Bankası ve yaptıkları bu kampanyalarda cep telefonları üzerinden mesaj atarak, tesislere kredi işlemi sunacak.

Akbank ile birlikte kredi kampanyası başlatan Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu kampanyada, sizlere hemen aynı gün içerisinde ödeme gerçekleştireceğini ve 50000 TL'ye kadar vereceği tüm kredilerde gelir belgesiz işlem yapacağını açıkladı.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası, 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyalarda her gün içerisinde başvuru yaparak, kredi ödemesi gerçekleştirecek.

50000 TL nakit başvurusu...

Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden sizlerde kredi almak istiyorsanız, kredi notunuzun 1400 ve üzerinde olması, bankalar tarafından istenen şartların başında gelmektedir. Akbank ve Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu kredi kampanyaları ile birlikte sizlere 50000 TL'ye kadar kredi ödemesini hemen gelir belgesiz olarak internet bankacılığı uygulamaları üzerinden verecektir.

10 gün içerisinde başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi alabileceğiniz bu kampanyalar daha önce kredi kullanıp, düzenli ödeyen vatandaşlar ile birlikte diğer bankalardaki borçlarını gününde ödeyen kişilere ödenecektir. Sadece bireysel müşterilerin kampanyalara katılabileceği bu kampanyalarda en kolay kredi başvuru yöntemi, bankaların resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak veya bankaların mobil uygulamalarını kullanıyorsanız, internet bankacılığı üzerinden başvuru yapmaktır.