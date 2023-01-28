Denizbank yeni açıklama yaptı, Bankadan hesabı olanlar için 3 gün içinde 30.000 TL ödeme kesinleşti! Kimler alacak?

Denizbank, yapmış olduğu kredi kampanyası ile birlikte vatandaşlara kredi işlemlerini gerçekleştirmeye devam etmektedir. 3 gün içerisinde 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara bankalar kredi politikalarına uygun olmaları durumunda hizmet olarak hemen 30000 TL ödeme vermektedir. Son zamanlarda ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar, Denizbank üzerinden yapmış oldukları başvurularda yüksek limitli krediler kullanarak istedikleri zaman bankadan ihtiyaç kredisi alabilmektedirler.

Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak taşımalarını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşları banka kredi şartlarına uygun olması durumunda ihtiyaç kredisi ödemeleri verilmektedir.

Denizbank, ihtiyaç kredisi kampanyası 30000 TL nakit kredi ödemesi...

Denizbank, yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında başvuru kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara 30000 TL ödeme cep telefonları üzerinden SMS atarak da vermektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda, diledikleri zaman ödeme alabilmektedir. 30000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredi kalmak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredileri cep telefonları üzerinden, atacakları mesaj ile belli oluyor.

Kredim TC kimlik doğum tarihini gün ay yıl olarak yazdıktan sonra 32 80 numarasına mesaj gönderen tüm vatandaşlar, Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilirler. Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için yapılan yeni işlemlerde ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşların 32 80 numarasına göndermiş oldukları mesajlar ile birlikte kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde hesaplara yatırılmaktadır. En yakın banka şubesine giderek de kimliğinizle birlikte işlem yapabilir ve Denizbank'ın başlatmış olduğu bu kredi kampanyasına, istediğiniz zaman katılabilirsiniz. Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılmaktadır.