T.C Kimlik numarası sonu "0,2,4,6,8" olanlara 12.100 TL yatırıldı! Başvuru yaparak alınıyor. TC kimlik numarasına göre verilecek olan bu ödemelerde banka sizlere 12.100 TL ödeme veriyor. İşlem yapacak olan kişilere son dakika haberi olarak QNB Finansbank ve Akbank üzerinden haber geldi. Nakit isteyenler ve ekonomik sıkıntı yaşayanlara hızlı bir şekilde acil destek kredisi imkanı tanınıyor. Son dakika haberine göre işlem yapacak olan kişiler bu iki bankanın kampanyasına katılarak 12.100 TL ödeme alabilirler ve bu ödemeleri hemen hesaplarına atabilirler. 12.100 TL nakit kredi alacak olan kişiler QNB Finansbank ve Akbank üzerinden 36 ay vadeye ilk taksit ödemesini de 3 ay ertemeli olarak alabileceksiniz.

QNB Finansbank'tan Başvuru Nasıl Yapılır?

QNB Finansbank üzrerinden başvuru yapacak olan kişiler 12.100 TL ödeme almak istiyorsa başvurularını SMS ile yapabilirler. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişilere TC kimlik numarası üzerinden işlem veriliyor. TC Kimlik numaranızı 5030 numarasına gönderirseniz hemen başvurunuzu yapabilirsiniz. TC kimlik numarasına 5030 üzerinden sonuç gelir ve onaylı krediniz varsa hemen hesabınıza yatırabilirsiniz. Ayrıca bankanın internet sitesi üzerinden ve bankanın müşteri hizmetleri üzerinden de başvurunuzu kolayca yapabiliyorsunuz. Başvuru yapacak olan kişilerin kredi notu 1200 ve üzerinde olması yeterlidir. QNB Finansbank 12.100 TL için banka kredi notuna bakarak ve banka kredi notuna göre faiz oranı uygulayarak işlem yapmaktadır.

Akbank Başvuru Nasıl Yapılır?

İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler 12.100 TL için bankanın SMS kredi servisini kullanabilir. SMS ile kredi alacak kişiler, 12.100 TL için 36 ay vadeli başvurusunu KREDİ TC KİMLİK yazarak 4425 numarasına mesaj olarak gönderebilirler. 12.100 TL kredi onayı alırsanız en yakın Akbank şubesinden bu onaylı krediyi düşük faiz oranları ile kullanabilirsiniz. Ayrıca bankanın Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak da kredi alabileceksiniz.