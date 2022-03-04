Mart Ayı İçinde Şartları Yerine Getiren Emekliye 5000 TL Nakit Ödemesi Yapılıyor! Ay Sonuna Kadar Başvuru Olacak

Emekli olan kişiler, bankalardan sürekli olarak hem promosyon hem de nakit kredi kampanyalarını takip etmektedirler. Yeni emekli bankası olarak atılım yapan Yapı Kredi Bankası, yaptığı son dakika açıklaması ile birlikte 5000 TL'ye kadar nakit alacağını duyurdu. Emekli olan kişiler şartları yerine getirirse 2500 TL promosyon 2500 TL artı para alarak toplamda 5000 TL ödeme alabilecekler. Kampanya için son tarih ise 31 Mart 2022 olarak biliniyor.

Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden de yapılan bu duyuru sonrasında emeklilik paketi adı altında emekli olan kişilerin kendi bankasından maaş almasını istiyorsa 5000 TL'ye kadar nakit imkanı verileceğini açıkladı. Üstelik bu nakitlerde sadece bankadan maaş almak yeterli olacaktır.

Ay Sonuna Kadar Başvuru Yapabilirsiniz...

Emekli haberleri ard arda gelmeye devam ediyor. Bankanın yaptığı son açıklamada 3 yıl boyunca bu bankadan maaş alma sözü veren tüm emeklilere 2500 TL promosyon ve 2500 TL nakit avans verileceği açıklandı. Kampanya sadece Yapı Kredi Bankası üzerinden emekli maaşı alan veya bu bankadan emekli maaşı almak isteyenleri kapsıyor.

Kampanya için bankadan maaş almanızın yanı sıra ayrıca maaş tutarı da önemli olmaktadır. 1500 TL'ye kadar emekli maaşı alan kişiler 1650 TL emekli promosyonu alıyor. 1500 TL ve 2500 TL arasındaki kişiler ise 2100 TL, diğer üst limit ile maaş alan kişiler ise Yapı Kredi Bankası üzerinden 2500 TL emekli promosyonu alabiliyorlar.

Yapı kredi bankası üzerinden emekli maaşı alan kişiler ayrıca bu bankanın kredi kampanyasına da katılarak 250.000 TL'ye kadar hemen anında onaylı kredi alabileceklerdir. 2500 TL ve üzerindeki tüm maaaş alan kişiler krediler için hızlı ve anında sonuç alabileceklerdir. Başvuru için sms atabilirsiniz. SMS ile başvuru yapmak isteyenler BİREYSEL TC KİMLİK EMEKLİ MAAŞ TUTARI 4411 numarasına mesaj olarak gönderebilirler.