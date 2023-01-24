TC Kimlik Numarası Son Rakamlarına Göre Net Ödeme Olacak: 0-2-3-4-6-7-8 olanlara banka üzerinden 88.000 TL verilecek

Tc Kimlik numaranız üzerinden 88000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte işlem yapılmaktadır. Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz ve 24 ay vadeli kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılarak, 5 dakikada sonuç alabilirsiniz. 88000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, banka müşterisi olması durumunda istedikleri zaman Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamasına girerek te, buradan da kredi başvurusu yapabilir.

24 ay vadeli 36 ay vadeli ve 12 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz...

Banka üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan vatandaşlara, Yapı Kredi Bankası, hızlı bir şekilde sonuç vereceğini açıkladı. Banka müşterisi olmamanız durumunda, TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte kredi notu uygun olan vatandaşlara ödeme verilmektedir. 50000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde en üst vade 36 olarak bilinmektedir. 88000 tl kimlik numaranız üzerinden kredi almak istiyorsanız, 24 ay vadeli veya 12 ay vadeli kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler cep telefonları üzerinden SMS atabilirler. Sms ile kredi başvurusu yapmak için cep telefonunuzun mesaj kısmına girin, öncelikli olarak bireysel, daha sonra TC kimlik, daha sonra aylık gelir ve daha sonrada doğum tarihinizi yazarak, 44 11 numarasına gönderebilirsiniz. Bu şekilde yapılacak olan başvurular sonrasında kredi değerlendirilmesi, sizlerin mesaj olarak gelecek ve onaylanan kredi tutarına en yakın banka şubesinden kullanmanıza olanak sağlanacaktır. Banka müşterisi olmanız durumunda kredi kullanacak olan vatandaşların kendi hesapları üzerinden internet bankacılığı şifresi oluşturarak, bankaların mobil uygulamaları üzerinden kredi alacağında söylemek istiyoruz. 5 dakika içerisinde sonuç alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak, işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir ve başvurunuzu 5 dakikada yapabilirsiniz.