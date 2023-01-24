PTT nakit dağıtmaya devam edecek, 25 ve 30 Ocak arasında 35.000 TL ödeme almak çok basit işlemlerle olacak!

Ptt, ocak ayında yapmış olduğu kredi kampanyasına devam ederken, vatandaşlara tekrardan krediyle ilgili bilgiler paylaştı. Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, 35000 TL gelir belgesiz kredi kullanmak isteyen kişilere 25 ve 30 Ocak tarihleri arasında hemen onay verilecek. 35000 TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara Aktif Bank aracılığı ile birlikte kredi ödemesi gerçekleştirecek olan PTT, emekli olan vatandaşlara bireysel çalışan vatandaşlara devlet memurlarına kredi imkanı sağlamaktadır. Ptt üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin kredi notu düşük olması durumunda da onay alabilmektedir.

PTT KREDİ BAŞVURUSU

Ptt, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterisi olmanız durumunda PTT şubelerine giderek, sadece kimliğinizi, bireysel müşteri temsilcisine vermeniz durumunda kredi alabilirsiniz. Ptt kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka müşterisi olmaması durumunda ise İ ve özellikle de emekli maaş alıyorlarsa emekli maaşını PTT'ye taşıdıktan sonra daha yüksek limitlerde 100000 TL üst limit olmak şartı ile kredi kullanabilir.

SMS KREDİ BAŞVURUSU

PTT üzerinden cep telefonunuz aracılığı ile birlikte SMS atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak, kredi başvurusunu yapmak için 30 50 numarasına bu mesajı göndermeniz yeterli olacaktır. Ptt, ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde verilecek olan bu kredilerde şartları uygun olan vatandaşlar, eğer 30000 tl kredi onayı almaları durumunda krediyi kullanmak istiyorlarsa, PTT şubelerine giderek işlem yapabilmektedirler. Ptt 24 ay vadeli 36 ay vadeli ve isteyen vatandaşlara da kredi başvurusuna, 12 ay vadeli olarak vermektedir.