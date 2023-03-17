TC kimlik numarası son rakamları 0 ve 8 arasında olan kişilere 25.000 TL kredi ödenecek

Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit ihtiyacı olup ihtiyaç kredilerini banka hesaplarına yatıracak olan tüm vatandaşları için belirli şartları uygun olarak Kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı. Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu kampanyada 25.000 TL kredi işlemlerini sizlere düşük faiz oranları ile birlikte verirken nakit kredi ödemelerinden faydalanacak olan vatandaşlara uygun faizlerle hızlı bir şekilde 36 ay vadeli gelir belgesiz masrafsız ve internet üzerinden kullanabileceğiniz bir kampanya hazırladı.

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların öncelikli olarak banka kredi politikalarına uygun olmaları ve başvurularını gerçekleştirmeleri halinde ihtiyaç kredisi ödemelerine uygun faizlerle almaları gerekmektedir. Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilerin daha önce bankalardan kredi kredi kartı veya Kredi mevduat hesabı kullanmış olmaları durumunda 15.000 TL ve 25.000 TL arasında ihtiyaç kredisi başvuruları gelir belgesi olarak verilmektedir.

Yapı Kredi Bankası üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar nakit kredi ödemelerini gerçekleştirmek istiyorlarsa başvuru şartlarına uygun olarak hızlı bir şekilde ödemelerini cep telefonları üzerinden mesaj atarak da öğrenebilirler. SMS ile kredi başvurusu haricinde aynı zamanda bankanın internet bankacılığını ve internet sitesini kullanarak da Yapı Kredi Bankası tarafından bireysel müşteriler için verilecek olan bu Kredi kampanyalarına sizler de katılabilirsiniz. 5 bin TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara da Yapı Kredi Bankası hem İhtiyaç ve hem de borç kapatma Kredisi olarak destek vererek vatandaşların ihtiyaçlarına göre kredi imkânları sağlamaktadır.