Cumhurbaşkanı tarafından yapılan duyuru sonrasında, 10.000 TL emekli ödemeleri verilmeye başlandı

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank tarafından başlatılan yeni kampanyada emekli maaşları üzerinden devlet destekli Kredi ödemeleri alacak olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirilecek ve bu krediler ile birlikte nakit kredi ödemeleriniz hızlı bir şekilde kendi banka hesaplarınızın olması durumunda yatacaktır. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak için emekli maaşları hesapları üzerinden daha önce kamu bankaları üzerinden kredi almış olmaları durumunda ihtiyaç kredisi başvuruları hızlı bir şekilde hesaplarına yatırılır ve bu krediler uygun faizlerle vatandaşlara verilmektedir.

Halkbank Vakıfbank ve Ziraat Bankası emekli olan vatandaşların en çok tercih etmiş olduğu bankaların başında gelmektedir. 3 kamu Bankası tarafından yapılan son kampanyada yüksek limitli daha önce Kredi kullanan vatandaşlar düzenli ödemeler yapmış olmaları durumunda Mart ayında ve nisan ayında devlet destekli olarak verilecek 10.000 TL kredi kampanyasına da katılabilir ve bu krediler ile birlikte acil ihtiyaçlarını giderebilmektedirler.

3 kamu Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız banka şubelerine giderek işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. emekli maaşı almış olduğunuz banka şubesi üzerinden sizlere destek kredisi için bilgi verilecek ve kredi başvurusu yaptırılacaklar.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirmek isteyen vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda internet bankacılığında kullanarak da ne kadar kredi onayı aldıklarını hemen görebilecekleri bir sistem olup bu kredileri hesaplara yatırılmaktadır.

Kamu bankaları üzerinden emekli maaşı almıyorsanız ve maaşınızı bu bankalara taşımak istiyorsanız da sizlere destek kredileri 100.000 TL'ye kadar verilecek ve düzenli ödemeler yapmış olmanız durumunda daha sonra sizler için yeni kredili limitleri açılacaktır.