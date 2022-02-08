TC Kimlik Numarası Son Rakamına Bakarak 15000 TL Ödeme Alın

Vatandaşlar bankalar üzerinden nakit kredi kullanmak istedikleri zaman kimlik numaralarını banka şubelerine veya bankanın uzaktan başvuru yöntemleri ile birlikte verdikten sonra değerlendirmeye girerler. Değerlendirme sonrasında bankalar kişilerin banka kredi puanına bakarak hızlı bir şekilde sonuç verir. Belirlenen Bu banka kredi puanı daha önceki banka çalışmalarınızdan ötürü oluşan bir puan durumudur. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizler de ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurumuzu gerçekleştirebilir ve nakit ihtiyacınızı almış olduğunuz banka şubesi üzerinden hızlı bir şekilde Kredi kullanabilirsiniz.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa t.c. kimlik numaraları üzerinden banka kredi notu 1100 ve üzerinde ise özel bankalardan ve kamu bankalarından istedikleri zaman nakit kredi kullanabiliyorlar. Bankaların yapmış olduğu Bu kampanyada özellikle özel bankalar kişilere sms ile hızlı bir şekilde 15 bin TL'ye kadar kredi onayı vereceğini ve vermiş olduğu bu krediler dede 36 ay vadeye kadar işlem yapacağını açıkladı. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar banka kredi notu 1100 ve üzerinde ise aşağıdaki kampanya yapan bankalardan birisini seçerek kendilerine uygun olan bankadan kredi başvurusunda bulunabilir.

DenizBank

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız SMS atabilirseniz. Cep telefonunuz üzerinden atacağınız ücretli sms ile birlikte hızlı bir şekilde 36 ay vadeye kadar ne kadar kredi onayı aldığınızı görebiliyorsunuz. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar Denizbank kredi başvurusunda bulunmaları durumunda 5 dakika içerisinde SMS ile kredi sonucunu öğrenebilir. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim yazılı boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına gönderin.

TEB Bankası

TEB Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilmeniz için diğer bankalar da olduğu gibi SMS atabilirsiniz. T.c. kimlik numaranızı 44 66 numarasına mesaj olarak gönderirek TEB Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir başvurumuzu değerlendirme aşaması sonrasında kredi onayı alırsanız da en yakın TEB Bankası şubesine giderek kredinizi kullanabilirsiniz. TEB Bankası ayrıca vatandaşlara 15 bin TL'ye kadar kredi onayı verirken ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yapmaktadır.