TC Kimlik Numarası Son Rakamı 0-2-4-6-8 Olanlara İhtiyaç Kredisi Müjdesi: 90.000 TL Ödeme Almak İçin Son Şansınız!

TC kimlik numarasının son rakamı 0, 2, 4, 6 veya 8 olan vatandaşlar için ihtiyaç kredisi desteği devam ediyor. Yapı Kredi Bankası ve Denizbank, bu vatandaşların kimlik numaraları üzerinden başvuru yapmaları halinde desteklerden faydalanabileceklerini duyurdu.

Başvurular sonucunda 90 bin liraya kadar kredi ödemelerine hak kazanılabilecek ve ödemeler uzun vade seçenekleri ile yapılacak. Kredi tutarı, borç kapatma amaçlı da kullanılabilecek. Başvuruda bulunanlara 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturulacak.

TC Kimlik Numarası Üzerinden İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler. TC kimlik numaraları üzerinden SMS yolu ile başvuru yapmak mümkün. Cebimde Kredi kampanyasına katılmak isteyenler, cep telefonlarından kredim yazarak boşluk bırakıp TC kimlik numarasını, doğum tarihini yazarak 3280 veya 44 11 nolu numaraya gönderebilirler. Başvurunun ardından sorgulama sonucunda kredi onayı konusunda bilgilendirme mesajı alınacaktır. Başvurular internet bankacılığı veya banka şubeleri üzerinden de yapılabilecektir. Bankaların belirlediği kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar, kimlik numarası üzerinden yapılacak sorgulama ile ihtiyaç kredisi alabilecektir.

Kimlik Numarasına Göre İhtiyaç Kredisi Veriliyor

TC Kimlik Numarası son rakamı 0-2-4-6-8 olan vatandaşlara ödeme desteği devam ediyor. Bu destek kapsamında, kimlik numarası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar da müjdeli haber aldı. Başvuru yapılması halinde, 90 bin liraya kadar kredi ödemelerine hak kazanmak mümkün. Destek kapsamındaki kredi vadesi ise uzun tutuldu.

Bankaların belirlediği kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar, kimlik numaraları üzerinden yapılacak sorgulama ile ihtiyaç kredisi alabilecekler. Bu kredi tutarı, borç ödemeleri ve kredi kartı borçları gibi çeşitli ihtiyaçları karşılamak için kullanılabilecek. Başvuruda bulunanlara 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturularak kredi kullandırılacak.

İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İhtiyaç kredisi için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, Denizbank ya da Yapı Kredi Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler. Başvurular, cep telefonları üzerinden de SMS yoluyla yapılabilir. Başvurunun ardından yapılacak olan sorgulama sonrası, ne kadar kredi onayı verileceği konusunda bilgilendirme mesajı alınacaktır. Başvuru yapmak için gerekli bilgiler arasında TC kimlik numarası, doğum tarihi ve aylık gelir bilgileri yer almaktadır.

Bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kredi kullanmak isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi hizmeti verileceği ve onaylanacak kredinin ise aynı gün içinde kullanılabileceği belirtilmektedir. İnternet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu da yapılabilmektedir. Başvuru işlemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanabilmesi için, bankaların müşteri hizmetleri birimleri de vatandaşlara destek sağlamaktadır.