Ziraat Bankası hesabı olanlar için uyarı verildi! Son dakika, Sadece bankada hesabı olanları ilgilendiren haber!

Ziraat Bankası, müşterilerine özel bir kampanya düzenlediğini duyurdu. Bankanın resmi sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, tatil planı yapan müşteriler kampanyadan faydalanarak 3000 TL'ye kadar Bankkart Lira kazanabilecekler. Kampanya kapsamında, Kappatur'da yapılacak alışverişlere göre müşterilere Bankkart Lira hediye edilecek.

Kampanya 10 Nisan - 15 Mayıs 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr web sitesi veya SMS yoluyla kampanyaya katılmak mümkün olacak. Kampanyadan yararlanmak için kampanyaya katılım sağlanması gerekiyor. Kampanyaya katılmayan müşteriler kampanyadan faydalanamayacaklar.

Kampanya kapsamında, Kappatur'da tek seferde yapılan 10.000 TL-14.999 TL arasındaki peşin/taksitli alışverişe 1.000 TL, 15.000 TL-29.999 TL arasındaki peşin/taksitli alışverişe 1.500 TL, 30.000 TL ve üzeri peşin/taksitli alışverişe ise 3.000 TL Bankkart Lira hediye edilecek.

Kazanılan Bankkart Liralar 22 Mayıs 2023 tarihinde yüklenecek ve 3 Temmuz 2023 tarihine kadar kullanılabilecek. Kampanya müşteri bazında geçerli olacak ve bir müşteri yalnızca bir kez ödül kazanabilecek. Ayrıca, uçak bileti alımları kampanyaya dahil değil.

Kampanya ile ilgili diğer detaylar da açıklandı. Kampanyanın şartlarına uymayan işlemler kampanyaya dahil olmayacak. Kazanılan Bankkart Liraların kullanımı için anlaşmalı üye işyerleri belirlendi. Kampanya yalnızca Kappatur Merkez Ofisi, 444 0 577 numaralı çağrı merkezi ve www.kappatur.com web sitesinden yapılan online rezervasyonlar için geçerli olacak. Ek kartlarla yapılan harcamalar da asıl kart sahibinin harcamalarına dahil edilecek.