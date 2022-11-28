29 Kasım Emekliye Ödeme! Emekli Maaşı Alanlara 30.000 TL Ödeme Gelir Belgesiz Olarak Yapılacak!

Emekli maaş alan vatandaşlara, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 29 Ekim tarihleri içerisinde gelir belgesiz olarak 30000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi yapılacağı açıklandı. Emekli maaşı alan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden, yapacakları tüm işlemlerde ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanmak istiyorlarsa, aynı gün içinde kredi işlemlerini gerçekleştirebilir ve onaylanan krediler, hesaplara yatırarak kullanabilmektedir.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi alabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak 36 ay vadeli olarak kullandırılmaktadır.

BAŞVURU

Emekli maaş alan vatandaşlar, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almış oldukları emekli maaş hesapları aracılığı ile birlikte kredi kullanmak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedirler. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlara banka şartlarına uygun olmaları durumunda 3 ay ertelemeli kredi ödemesi veriliyor.

Cep telefonunuz üzerinden internet bankacılığı uygulamasını indirerek de kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaş hesapları üzerinden yapılacak olan başvurularda kredi ödemelerini hızlı birşekilde hesaplarına yatırarak kullandırmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank Emekli maaşını kendi bankasından almayan vatandaşlara maaş müşterisi olmaları durumunda kredi ödemesi verecek ve sadece 30 bin TL değil, bu sefer daha yüksek limitlerde de ihtiyaç kredisiyle birlikte borç kapatma kredisi ödemesini gerçekleştirecektir. Ziraat Bankası olarak nakit ihtiyacı olan vatandaşları, ayrıca cep telefonları üzerinden mobil uygulama aracılığı ile birlikte de kredi ödemesi gerçekleştiriyor.