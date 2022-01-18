TC Kimlik Numarası Son Rakamı: 0-2-4-6-8 Olan Herkes! Başvuru Yaparak 15.000 TL Ödeme Alacaksınız. Kimlik numaranız üzerinden başvuru yaparak on beş bin TL ödeme almak istiyorsanız sizlere üç banka bu kampanyayı başlattı. QNB Finansbank Denizbank ve Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar kendi kimlik numaralarına göre, kredi onayı alacak ve banka kredi notu uygun olması durumunda düşük faizli 15000 TL kredi kullanacak.

QNB Finansbank Başvuru

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler banka hesapları olması durumunda kimlik numarasını sorgulamasını ve mobil uygulama aracılığı ile yapabilir. Tc Kimlik numaranız üzerinden sorgulama yaparak, kredi kullanacak olan vatandaşlar, Sms atarak da banka üzerinden kredi başvurusu yapabiliyor. Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Denizbank Başvuru

Denizbank, TC kimlik numarası üzerinden yapmış olduğu, sorgulama sonrasında kredi notu 1500 ve üzerinde olan vatandaşlar için güncel kredi faiz oranlarını duyurdu. Düşük faiz oranları ile kredi kullanacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli 90 gün ertelemeli kredi kampanyası için 15000 TL başvuru yapabilir. Sms ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler kredim yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numaralarını yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeleri yeterli olacaktır. Kredi başvurusunu bu şekilde yapmış olacak ve onaylanan tutarı, hemen aynı gün içerisinde, Denizbank şubelerine giderek gelir belgesiz kullanacaksınız.

Akbank Başvuru

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, AKBANK şubelerine giderek veya Akbank'ın SMS kredi servisini kullanarak istedikleri zaman başvuru yapabiliyor. Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Kredi yazın boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına gönderin. Banka kimlik numaranız üzerinden sorgulama yaparak sizlere ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgiler sunacaktır. Akbank müşterisi olan vatandaşlar, banka şubelerine gidecek zamanı olmadığı durumlarda ise Akbank Direkt Uygulama internet bankacılığı şifresi alarak buradan 7 gün 24 saat, kredi başvurusu yapabilir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapmış olmanız durumunda sizlere gelir belgesiz, masrafsız ve düşük faiz oranları ile 3 ay ertelemeli kredi kampanyası yapılır.