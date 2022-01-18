Süper Market Genel Müdürü Son Dakika Açıkladı: Ayçiçek Yağı 10 TL'den Başlayan Fiyatlarda Verilecek

Vatandaşlar, son zamanlarda yapılan zamlar ile birlikte alışverişlerini oldukça pahalı birşekilde yapmaktadır. Ülkemizde yaşanan pahalılık sebebiyle süpermarketlerde belirli kampanyalar yaparak vatandaşların ihtiyaçlarını ucuza karşılamak istemektedir. Büyük market zincirlerinin sürekli olarak yapmış oldukları genel kampanyalar en çok ihtiyacı olunan ürünler üzerine yapılmaktadır. Ocak ayı itibariyle başlayan zam fırtınası ile birlikte, ayçiçek yağı bile oldukça pahalı olmuş ve bu sebepten ötürü vatandaşlar ucuza, ayçiçek'yu almak için araştırmalar yapmaktadır.

Marketlerin yapmış olduğu kampanyalarda, ayçiçek yağına alabilmeniz için belli bir tutarda alışveriş yapmanız gerekecek. Ayçiçek yağını 10 TL'ye verecek olan marketin ismi henüz belli değil. Ayçiçek yağ almak isteyenler için yapılacak olan bu kampanya haricinde ayrıca kuru bakliyat ürünlerinde de düşük fiyatlarda ayçiçek yağı alabileceksiniz.

Yapılan ayçiçek, kampanyasında alacak kişiler sadece 1 adet, alım yapabilecektir. Yapacağınız alışveriş limitini aştıktan sonra ayçiçek yağını düşük fiyattan alabiliyorsunuz.

Ayçiçek yağı alacak olan kişiler bu marketin, BİM veya Migros olacağını tahmin ediyor. Süper market yapacağı kampanyayı 1 hafta öncesinden duyuracak.

Hangi Marka?

Ayçiçek yağında yaşanan artışlar ile birlikte vatandaşlar ayçiçek yağı almaya zorlanıyor. Bu durumda da marketlerin indirimlerine bakıyor. Ayçiçek yağında artışın devam edeceğide konuşuluyor. Hal böyle olunca ayçiçek yağındaki zam sonrasında bazı marketler indirim yapıyor. 10 TL'ye ayçiçek yağı alabilmeniz için ayrıca marketlerde belirli bir tutarın üzerinde alışveriş yapmanız gerekiyor.