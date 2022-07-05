TC Kimlik Numarası Son Hanesine Göre: 0-2-4-6-8 Olanların Hesaplarına 55.000 TL Yatacak

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan 55000 TL ödemeleri, sizlere, Denizbank karşılamaktadır. Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte sizlere 55000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak olan Denizbank, yapmış olduğu yeni kampanyada kredi kullanacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde kredi imkanı sunacağını açıkladı. 55.000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulamada, sadece kredi puan, sorgulanacak ve diğer bankalardaki olan banka geçmişiniz üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacaksınız.

Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunarak, kimlik numarası üzerinden 55000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar, en yakın banka şubeleri üzerinden cep telefonları üzerinden ve müşteri hizmetleri numaralarını arayarak istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirerek, ne kadar kredi onayı aldıklarını görebilmektedirler. Denizbank üzerinden kullanmış olduğunuz tüm kredilerde 50000 TL'ye kadar olan kredilerde 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu hazırlanırken, 50000 TL üzerindeki kredilerde ise yirmidört ay vadeli olarak işlem yapılmaktadır.

Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyası olarak vatandaşlara verilecek olan bu kredilerde banka kredi notu uygun olan vatandaşların hızlı bir şekilde cep telefonları üzerinden SMS atarak, cebimde kredi kampanyasına katılarak da bu bankadan ne kadar kredi onay aldıklarını, kimlik numaraları üzerinden öğrenebilmektedir.

Cebimde kredi!

Cebimde kredi kampanyasına başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden ücretli bir mesaj atmanız gerekmektedir. Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeniz durumunda sizlere 5 dakika içerisinde ihtiyaç kredisi kampanyası adı altında verilecek olan bu krediler ile ilgili detaylı bilgiler mesaj ile gönderilmektedir. Sms attıktan sonra kredi onayı alan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte kredi kullanabilmektedirler. Denizbank, SMS ile kredi başvurusu yaptıktan sonra sizlerin kredi puanına göre sorgulama yapılarak, 55000 TL'ye kadar değerlendirme yapılar ve limitleri, sizin kredi puanınıza göre belirlenmektedir.