Ziraat Bankası ve 1 Bankanın Daha Kampanya Limitleri Yükseldi! 100.000 TL Gelir Belgesiz Olacak

Bankalar üzerinden yapılan kampanyalarda daha önce gelir belgesiz olarak krediler düşük limitlerde verilmekteydi. Ziraat Bankası ve Garanti Bankası'nın başlatmış olduğu yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 100.000 TL'ye kadar kredilerinde gelir belgesiz olarak işlemler yapacağını açıkladı. Ziraat Bankası ve Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin şartlara uygun olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabilecekleri haberi geldi. Ziraat Bankası ve Garanti Bankası kredi kullanacak olan kişilere 100000 TL'ye kadar vermiş olduğu bu kredilerde en fazla 24 ay vadeli olarak ödeme tablosu hazırlayabiliyor. Banka kredi şartlarına uygun olmanız durumunda ihtiyaç kredisi adı altında verilecek olan bu kredileri, sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, en yakın banka şubesine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvuru formunu doldurabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların özellikle emekli olması durumunda maaşlarını bu bankaya taşımaları ile birlikte banka kredi puanı düşük olsa bile hızlı bir şekilde kredi onayı alabilmektedir. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalar da 3 ay ertelemeli olarak işlemlerinizi kolay birşekilde yaparak, 24 ay vadeli 100000 TL kredi kullanabilir ve bu kredilerde borç transferi yapabilirsiniz.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak, ne kadar kredi onayı aldıklarını görebiliyorlar. Cep telefonunuz üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların şartlara uygun olmaları durumunda ihtiyaç kredisi olarak 5 dakika içerisinde sonuçlarını alabilecekleri yeni bir kredi kampanyası duyurusu yapıldı. Bu kampanyada 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veya borç kapatma, kredisini aynı anda alabileceksiniz.