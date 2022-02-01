TC Kimlik Numarası Son Hanesi Önemli: 2,4,6,8 veya 0 Olanlara 20.000 TL Hesabına Ödeme Olacak 

Son zamanlarda nakit isteyen kişilere bankalar belirli şartlar dahilinde hızlı ve anında nakit imkanı sunuyor. Bankalar üzerinden ihtiyacı olan kişiler onay alıp almadıklarını bankanın sorgulaması sonrasında öğreniyor. Acil ihtiyaç duyduğu durumlarda vatandaşlar bankaların nakit kredi servisini kullanarak bankaya başvuru yapacak ve yapılan bu başvuru sonrasında da bankadan hızlı bir şekilde onay alacak. Başvuru yaptıktan sonra kişilerin TC kimlik numarası üzerinden yapılan soruşturmada onay alırsanız kaç para onay alacağınızı sizlere hemen söyleyeceklerdir. Bankalar yaptıkları kampanyalar ile birlikte başvuru için kredi alacak kişilere 36 ay vadeli 20 bin TL ödeme yapacağını açıkladı. Sizlerde başvuru yaparak hemen TC kimlik numaranız üzerinden kredi başvurusu yapacak ve onay alacaksınız.

TC Kimlik Numarasına Göre Garanti Bbva Bankası 20.000 TL Veriyor

Özel bankalar arasında yer alan Garanti Bbva Bankası başvuru yapacak olan kişilere hızlı sonuç veriyor. TC kimlik numaranızı bankanın resmi internet sitesi üzerinden İhtiyaç Kredisi başvuru formunu doldurarak girerseniz hemen kredi başvurusu yapmış olacaksınız. TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak kredi notu sorgulamasında 1100 ve üzerinde bir kredi skorunuz varsa hemen başvuru yaparak 20.000 TL ödeme alabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar ve 3 ay Ertelemeli olarak sizlere düşük faizli kredi imkanı sunacaktır.

QNB Finansbank'ın Kampanyası Devam Ediyor

Qnb Finansbank başvuru yapan kişilere hemen sonuç veriyor. Qnb Finansbank üzerinden acil ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler bankanın 5030 numarasına TC kimlik numarası göndererek SMS ile başvuru yapabiliyor. TC kimlik numaranızı vererek banka kredi notu sorgulaması yapabilir ve bu sorgulama sonrasında ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz. 36 ay vadeli kredi ayrıca QNB mobil uygulaması üzerinden de veriliyor. Banka müşterisi olan kişiler internet bankacılığı şifresi alarak başvuru QNB mobil uygulama üzerinden yapabilir.

Denizbank Kredi Başvurusu

Denizbank üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler Kredim yazıp boşluk bırakıp TC Kimlik Numarasını yazarak 3280 gönderirse bu bankanın uzaktan SMS ile kredi kampanyasına kolayca katılacaktır. Başvuru yaptıktan 5 dakika sonrasında sizlere banka tarafından sonuç gelecektir. Denizbank web Kredi ve Denizbank mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler için banka hemen sonuç vermektedir. Düşük faiz ile kredi alabilmeniz için banka kredi notu 1200 ve üzerinde olması istenecektir.