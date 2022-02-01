Ekvador'da Petrol Sızıntısı Nehri Kirletiyor

Ekvador çevre bakanlığından yapılan açıklamada, Ekvador'un doğusundaki bir petrol sızıntısının ülkenin Amazon yağmur ormanlarının koruma altına alınmış bir bölgesine ulaştığı ve yerli topluluklara su sağlayan bir nehri kirlettiği belirtildi.

Bakanlıktan Pazartesi günü yapılan açıklamada, Cayambe-Coca Milli Parkı'nın koruma altındaki bir alanının yaklaşık iki hektarının (beş dönüm) yanı sıra Ekvador Amazonu'nun en büyüklerinden biri olan Coca Nehri'nin de kirlendiği bildirildi.

Yaklaşık 400.000 hektarlık (988.420 dönüm) park, kırmızı brocket geyiği ve çeşitli amfibiler de dahil olmak üzere çok çeşitli hayvanlara ev sahipliği yapmaktadır ve önemli su rezervlerine sahiptir.

Şiddetli yağışlar Cuma günü doğuDaki Napo eyaletinde bir kayanın çarpması ve özel şirket OCP Ekvador'a ait bir boru hattının yırtılmasına yol açtı.

Ne hükümet ne de OCP Ekvador sızıntının boyutunu ölçmedi, ancak çevre otoritesi bunu "büyük" bir kirlilik olayı olarak nitelendirdi.

Bakanlık, "Personelimiz Coca Nehri'nin 210 kilometresini (130 mil) ve kolorlarını izliyor ve hidrokarbon izlerinin tespit edildiği çevreleme ve iyileştirmeyi koordine ediyor." dedi.

Operatör OCP Ekvador Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ham petrol pompalamayı bıraktığını söyledi ve ertesi gün temizlik ve iyileştirme çalışmaları yapmak için üç uzman şirketle sözleşme yaptığını açıkladı.

Ekvador'un Sucumbios eyaletindeki Panduyaku Yerli toplumunun başkanı Patricia Vargas Reuters haber ajansına verdiği demeçte, "Bir kez daha kirletildik ve OCP ile bu konuda mücadele ediyoruz." dedi.

"Petrol zaten Coca Nehri kıyılarını kaplamaya başladı ve derhal harekete geçin çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Gelişme, ham petrol, yasadışı ağaç kesme ve diğer insan faaliyetlerinin bölgedeki yağmur ormanlarını kasıp kavurduğu ve bunun da çevreye zarar verdiği yönündeki endişelerin artması üzerine geldi.

Aktivistler, hükümetleri nesli tükenmekte olan yaban hayatının yanı sıra hayatta kalmaları için toprak ve su kaynaklarına güvenen yerli toplulukları korumak için daha fazla şey yapmaya çağırıyor.

Boru hattı sızıntısı, bu ayın başlarında Peru'da okyanusa yaklaşık 11 bin 900 varil petrol sızdıran devasa bir petrol sızıntısının da ardından geldi. Yetkililer, Tonga'daki volkanik patlamayla bağlantılı olan "felaketin" temizlenmesinin haftalar alacağını söylediler.