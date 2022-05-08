Son Dakika Para Haberi: Devlet Dilekçe Vererek Başvurana 1200 TL Ödeme Yapıyor

Devlet Dilekçe Vererek Başvurana 1200 TL Ödeme Yapıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülke sınırları içinde yaşayan ve ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlar için birçok sosyal destek seçeneği sunmaktadır. 65 yaşını dolduran vatandaşlar, başvuruları halinde 1.200 TL yaşlılık aylığı almaktadır. Peki nasıl başvurulur? Yaşlılık aylığı çekme şartları nelerdir?Detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz...



Emeklilik yoluyla yaşlılıklarını bir miktar maddi güvence altına almak tüm çalışanların en büyük hayallerinden biridir. Ancak SGK tarafından belirlenen hizmet süresi, prim ödemesi ve yaş şartına uymayan vatandaşların emekli olma ihtimalleri düşük. İşte burada Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi devreye giriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye sınırları içinde yaşayanlara pek çok konuda destek paketleri sunuyor.

Desteklerden Biri Yaşlılık Aylığı Koşulları Ve Başvurusu

Devlet Dilekçe Vererek Başvurana 1200 TL Ödeme Yapıyor. Yaşlılık aylığına hak kazanabilmek için öncelikle muhtaç durumda olduğunuzu ve 65 yaşını doldurduğunuzu kanıtlamanız gerekir. Aynı zamanda SGK'dan veya başka bir kurumdan emekli maaşı almamanızı rica ediyoruz. Bu şartları sağlayan tüm vatandaşların dilekçe vermeleri ve T.C. Kimlik numaranız ile devlet dairelerine veya sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakıflarına başvurabilirsiniz. Bu maaş, 2021 enflasyon istatistikleri ve yılın başlarında açıklanan asgari ücret artışı ışığında yeniden hesaplandı ve belirlendi. Yeni dönem yaşlılık aylığı 1.200 TL olarak ödenecek. Yaşlılık aylığı almaya hak kazananlar, bu maaşla ihtiyaçlarını karşılayabilir ve ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli parayı alabilirler.





E-Devlet sistemine giriş yaparak yaşlılık aylığı ve daha birçok devlet desteğinin detaylarını görüntüleyebilir ve başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Gerekli koşulları sağlıyorsanız talebiniz olumludur ve destekten hemen yararlanabilirsiniz.