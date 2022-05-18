TC Kimlik Numarası Son Hanesi: 8-4-6-0-2 Olan Kişiler İçin 16.000 TL Ödeme Veriliyor

Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek 16000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara, Akbank üzerinden duyuru geldi. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında banka kredi politikalarına uygun olmanız ile birlikte sizlere hızlı bir şekilde 36 ay vadeye kadar 16000 TL ihtiyaç kredisi verilmektedir. Tc kimlik numarasını bankaya verdikten sonra sizlere yapılacak olan sorgulama ile birlikte hızlı bir şekilde ne kadar kredi onayı, alacağınız hangi faiz oranlarından yararlanacağınız belli olmaktadır.

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar SMS ile kredi başvurusu, yapabildikleri gibi, ayrıca internet sitesi üzerinden de işlemlerini gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzun hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek mi? Kimlik numaranız üzerinden yapacağınız kredi başvurusu ile birlikte sizlere hemen 36 ay vadeli kredi imkanı sağlanacaktır. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, ayrıca, ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapabiliyor.

Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler cep telefonlarının mesaj kısmından ücretli bir mesaj atması gerekiyor. Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin. Cep telefonunuzun üzerinden göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere hızlı bir şekilde işlem yapacak ve kredi sonucunuzu hızlı bir şekilde hesabınıza yatıracaktır.

Akbank Direkt uygulaması olan vatandaşlar ise banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirmek istiyorsa, internet bankacılığı şifresi alarak bu banka üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir. Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikten sonra onay alan tutar, hemen hesabına yatırabiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Akbank şubelerine gitmeden işlem yapmak istiyorsanız, internet sitesine girerek buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da TC kimlik numaranızın kredi puanına göre işlem yapabilirsiniz.