Gece İmzalandı! Emekliye 9000 TL ödeme hesaplarına direkt yattı

Emekli olan vatandaşların 9000 TL ödeme alabilmeleri için yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmesi gerekiyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız Nakit kampanyasında, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeye kadar işlemler gerçekleştirerek, 9000 TL ödeme verilmektedir. Sadece emekli olan vatandaşların katılabileceği bu kampanya, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası, işlem yaparak vatandaşlara SMS ile de kredi imkanı sunuyor. Emekli kredisi adı altında verilecek olan bu kredilerde, başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler, ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yaparak rahat bir nefes alabiliyor. 2 banka tarafından da gelir belgesiz olarak verilecek bu kredilere başvurular şu şekilde yapılmaktadır.

Denizbank üzerinden 9000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu, emekliye nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden 9000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, 36 ay vadeye kadar sizlere hızlı bir şekilde işlem yapılmaktadır. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderebilir. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, onay alırlarsa en yakın DenizBank şubesine giderek, SMS'lik onay aldıklarını ve kimlikleriyle birlikte kredi kullanmak istediklerini söyleyebilir. Denizbank müşterisi olan kişilere emekli maaşını bankadan alıyor olması durumunda, Denizbank, mobil uygulaması üzerinden de 9000 TL ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. başvuru yapacak olan vatandaşlar işlemlerini hızlı birşekilde gerçekleştirebilmektedir. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden güncel faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden 9000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu, emekli olan kişiler nasıl alabilir?

Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik, aylık gelirlerinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz yeterli oluyor. hızlı birşekilde sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sunacak olan Yapı Kredi Bankası, ayrıca, kendi resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu dolduran, emeklilere de öncelik tanıyor. Size en yakın banka şubesine giderek ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve nakit kredi kullanabileceksiniz. Emekli maaşınızı bu bankaya taşırsanız diğer bankadaki olan tüm kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarınızı da kapatarak, tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayabilirsiniz.