TC kimlik numarası son hanesi: 0-2-6-8-4 olan kişilere 24.000 TL ödeme yapılacak! Nakit, Para ihtiyacı olanlara haber!

TC kimlik numarası üzerinden 24.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan kişilere, uygun faizlerle kredi imkanı sunulmaktadır. 24.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilere uygun faizlerle kredi tc kimlik numarası üzerinden verilmektedir. Alacağnız 24.000 TL ihtiyaç kredisinde banka en fazla 36 ay vadeye kadar sizlere işlem yaparken, ayrıca 3 ay ertelemeli kredi kullandıracaktır. Özel bankalar tarafından yapılan bu kampanyada kredi notu yüksek olan kişiler, bankalarda sıkıntısı olmayan kişiler, başvurularını yaparak işlem yapacak ve nakit kredi kullanacaklardır. TC kimlik numarası üzerinden başvurusunu yapacağınız bankalar ve kampanyaları şu şekilde...

QNB Finansbank

QNB Finansbank üzerinden nakit kredi başvurusu yapacak olan kişilere 24.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde işlem yapılmaktadır. QNB Finansbank üzerinden nakit kredi alacak kişiler, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeye kadar kredilerini hızlı bir şekilde yapacaklardır. 24.000 TL'ye kadar TC Kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj atarak hemen başvuru yapabilir, kredi kullanabilirsiniz. 24.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, bankadan başvuru yaptıklarında banka kredi notu 1200 ve üzerinde olması yeterli olacaktır.

Denizbank

Denizbank üzerinden başvuru yaparak kredi kullanacak kişilere de SMS ile başvuru imkanı sağlanıyor. KREDİM TC KİMLİK yazarak bu mesajı 3280 numarasına mesaj atan kişilere uygun faizlerle kredi imkanı sağlanmaktadır. KREDİM TC KİMLİK yazarak mesajı gönderen ve bu kredileri hemen anında hesabına yatıracak olan kişiler düşük faiz oranları ile birlikte bankadan 24.000 TL 36 ay vadeli kredi alabileceklerdir. Denizbank ayrıca banka mobil uygulaması üzerinden de sizlere başvuru imkanı sunan bankalardan birisidir.