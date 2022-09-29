TC kimlik numarası son hanesi 0-2-4-6-8 olanlara 90.000 TL ödeme veriliyor haberi doğru çıktı! 1 Hafta daha uzadı

Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilecek, onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak, aynı gün içinde kullandırılacaktır.

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında sizlerde ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız kredinizi hemen aynı gün içinde ödeyebilecek ve onaylanan bu krediler hesaplarımıza yatırarak da aynı gün içinde, kullanmanıza olanak sağlanacaktır. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvurularda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için acil kredi imkanı sağlanacak nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlara da 5 dakika içerisinde sonuç verilecektir.

Kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden de işlemlerini gerçekleştirebileceğini söylemek istiyoruz. Yapı Kredi Bankası, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara başlatmış olduğu bu kampanyalarda, kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında aynı gün içinde kredi ödemelerine hesaplarımıza yatırarak kullandırmaktadır.

Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için bireysel tc kimlik, aylık gelir, yazarak ve daha sonra doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak, aralarda boşluk bırakıp, 44 11 numarasına göndermeniz yeterlidir. Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılacak olan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda aynı gün içinde hizmet ödemelerinden faydalanarak kredi kullanabileceğini de söylemek istiyoruz. Tc Kimlik numaranız üzerinden hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra banka kredi puanı 1005, yüzün üzerinde olan tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde kredi işlemi sunuyor.