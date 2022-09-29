Emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlara 240000 TL Ödeme Haberi verildi! Son dakika sadece emekli maaşı alanlar

Ziraat Bankası üzerinden 240.000 TL kadar ödeme alacak olan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada 12 ay vadeli yeni bir kredi paketi açıklandı. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda, nakit kredi ödemesi alacak olan tüm kişilere 5 dakika içerisinde ödeme verileceği duyuruldu.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda alabilecekleri bu kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara aynı gün içinde kredi ödemeleri hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda şartlara uygun olarakta kredi işlemlerinden faydalanabilecekleri onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak da aynı gün içinde kullandırılacaktır.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu...

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen emekliler maaşlarını bankaya taşıdıktan sonra acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek istiyor. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucu hemen ödeniyor.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, acil kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek için yapacakları bu işlemlerde diğer bankadaki olan borçlarını kapatarak, kredi kullanabiliyor.

Ziraat Bankası haricinde emekli maaşını Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan vatandaşları da yüksek limitli krediler verilirken, 50000 TL'ye kadar kullanacağınız gelir belgesiz, kredilerde bankalar, sizlere 36 ay vadeli olarak işlem yapacak.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, kamu bankaları olmalarından dolayı şartları uygun olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde emekli maaşını kendi bankalarına taşımaları durumunda emekli kredisiyle birlikte borç kapatma kredisi konut kredisi taşıt kredisi ve emekli promosyonu vermektedir.