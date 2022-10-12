TC kimlik numarası son hanesi 0-2-4-6-8 olanlara 75.000 TL ödeme haberi doğrulandı! Kimler başvuru yapacak?

Kimlik numaranız üzerinden alınacak olan 75000 TL ihtiyaç kredisi ödemelerinde şartları uygun olan vatandaşlara hemen 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı açıklandı. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında ihtiyaç kredisi ödemesi alacak olan tüm vatandaşlara yapılacak olan duyurular sonrasında Akbank Denizbank, hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. Akbank ve Denizbank, yapmış oldukları bu kampanyada sadece bireysel olan vatandaşlara, bankalardaki kredi şartlarına uygun olması durumunda ve daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek, işlem yapacağını açıkladı.

Akbank 75000 TL kredi başvurusu

Akbank 75000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz olarak bu krediyi alabilmektedir. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek, ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde aynı gün içinde kredi ödemeleri verilmektedir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirerek, kredi başvurusunu yapıp ön onay almak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, başvuru yapabilirsiniz. Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak için kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda, Akbank üzerinden cep telefonunuz aracılı ile birlikte kısa mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmış olacaksınız.

Denizbank 75000 TL kredi başvurusu

Denizbank üzerinden 75000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka şartlarına uygun olması durumunda aynı gün içinde kredi ödemelerini yapabilmeleri için 3 ay ertelemeli İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılması isteniyor. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlara banka şartlarına uygun olmaları durumunda aynı dakika içerisinde kredi ödemeleri yapılmaktadır. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular sonrasında kredi başvurularında yine internet sitesi üzerinden yapacak olan kişilerin banka hesabı olması durumunda internet bankacılığını kullanarak işlem yapabileceğiniz de söylemek istiyoruz. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz başvuru sonrasında kredi onayı alacak olan vatandaşlar şubelere gitmeden hesaplarına aynı gün içinde kredi ödemesi alabilmektedir.