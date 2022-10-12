Ordulu Anne Emzirirken Öldürdüğü Bebeğini 23 Gün Çatıda Sakladı

Bilge Ç. isimli anne, Ordu'da 2 günlük olan bebeğini bahçeye gömdüğünü itiraf etti ve daha sonra vermiş olduğu ifadesiyle dikkatleri üzerine çekti. Zanlı kan donduran olaylar hakkında itirafta bulunurken üzücü olay ile gündemde yer aldı. Zanlı bebeğini emzirdiği sırada uyuyakaldığını belirtirken sabah uyandıysa bebeğin üstünde yattığını fark ettiğini söyledi. Bebeğine baktığında nefes almadığını anladığını ve hareketsiz bir şekilde yattığını açıkladı. Panik içerisinde bulunduğunu ve bebeği evinin çatısına sakladığını söyledi. Bebeği 23 gün sonra çatıdan aldığını ve evlerinin arkasında bulunan fındık bahçesine gömdüğünü açıklayan zanlı korkunç olay ile kan dondurdu.

26 yaşındaki zanlı ordunun Altınordu ilçesinde mahkemeye vermiş olduğu ifadesiyle dikkatleri üzerine çekti ve 2 günlük kız bebeğini fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Zanlı kasten öldürme suçundan tutuklandı ve ifadesinde de 12 Eylül tarihinde doğan bebeğini emzirdiği sırada uyuya kaldığını açıkladı. Bebeğinin sabah uyandığı sırada üstünde yattığını fark ettiğini açıklayan zanlı baktığında hareketsiz yattığını ve nefes almadığını da söyledi. Panikle bebeği evinin çatısına sakladığını açıklayan zanlı 6 Ekim tarihinde ise çatıdan bebeği alarak evlerinin arkasında bulunan fındık bahçesine gömdüğünü belirtti.

Korkunç olay 6 Ekim tarihinde Ordu'da yaşandı ve ortaya atılan iddialara göre zanlı 12 Eylül tarihinde kız çocuk dünyaya getirdi. Rutin kontrollerinin yapılması için bebeğin aile hekimliğine davet edildiği öğrenildi ve davet sonrasında zanlı ise polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Ekipler çalışma başlattı ve bebeğin daha hızlı bulunması sebebiyle araştırmayı derinleştirmeyi seçti. Zanlı gözaltına alındı ve bebeğini fındık bahçesine gömdüğünü itiraf ederek dikkatleri üzerine çekti. Ekipler bahçede arama yapması sonrasında kız bebeğe ait olan ve iki günlük olduğu belirlenen bebeğe ait cansız bedene ulaştı. Zanlı emniyette yapılan işlemler sonrasında kasten öldürmesi suçundan tutuklanarak hapse atıldı.

Zanlı ifadesinde 30 yaşında olan S.Ö. ile kent merkezinde bir kafede çalıştığı sırada birliktelik yaşadığını ve daha sonra hamile kaldığını anlattı. Verdiği ifadede bebeğini emzirdiği sırada uyuya kaldığını ve sabah uyandığında ise bebeğini hareketsiz bir şekilde bulduğunu açıkladı. Bebeğin babası ile kafeda çalıştığı sırada tanıştığını belirtti ve daha sonra görüşmeye başladıklarını söyledi. Bebeğinin babasıyla cinsel birlikteliğinin olduğunu açıklayan insanlar bu ilişkiden 4 ay sonra ise hamile olduğunu fark ettiğini ve korkması sebebiyle kimseye söylemediğini açıkladı. 12 Eylül tarihinde bebeğini Ordu Doğum Hastanesi dünyaya getirdiğini ifade eden zanlı hastanede bir gün konaklaması ardından taburcu olduğunu da anlattı. Ailesinden ayrı yaşadığı evine bebeğini götürdüğünü açıklayan Bilge Ç., bebeğinin ağlaması sonrasında aç olduğunu düşündüğünü ve emzirmeye başladığını belirtti. 14 Eylül tarihinde göğsünde emzirdiği sırada uyuya kaldığını ifade eden zanlı, sabah uyandığında da bebeğin üstünde yattığını fark ettiğini ve baktığında nefes almadığını gördüğünü ifade etti. Bebeğin öldüğünü anladığını açıklayan zanlı ne yapacağını bilemediğini ve panik içerisinde bebeği evinin çatısında sakladığını söyledi.