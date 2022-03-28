T.C Kimlik Numarası İle Müracaat Eden Herkesin Hesabına 5 Bin TL İle 10.000 TL Arasında Ödeme Yapılıyor

Garanti Bankası resmi internet hesabı üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre vatandaşlara 5000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi sunulacak. ING Bank yine aynı şekilde son dakika açıklaması şeklinde resmi internet hesabı üzerinden yapmış olduğu duyuruda yeni müşterileri için bu avantajları sunuyor. Nakit paraya sıkışan vatandaşların çok kolay bir şekilde erişim sağlayabilecekleri krediler, uygun ödeme şartları ile tamamen faizsiz bir şekilde makul taksit oranları ile geri ödenecek.

Garanti Bankası 5000 TL Faizsiz, Masrafsız İhtiyaç Kredisi Detayları Neler?

Garanti Bankası mobil uygulaması üzerinden müşteri olan vatandaşlara özel olacak şekilde faizsiz 5000 TL'lik kredi ayrıcalığı sunuyor. İlk kez temassız müşteri olma teknolojisi aracılığı ile sürecini tamamlayarak müşteri onayı aran yurttaşlarına, müracaat işlemleri süresi içerisinde kredileri talep etmeleri durumunda faizsiz masrafsız bir şekilde kredi kullanmaları sağlanacak.

Garanti Bankası yalnızca dijital kanallar uygulamaları üzerinden kampanyaya katılım sağlayacak kişiler için yüzde sıfır yani faizsiz bir şekilde 5000 TL'lik krediyi sunacak. Faizsiz kredi kampanyasına müracaat işlemlerini gerçekleştirilmesinden sonra Garanti Bankası müşteri olma sürecinin başarılı bir biçimde tamamlanması ile beraber vatandaşlar, 3 gün içerisinde faizsiz masrafsız bir şekilde isteklerini ile etmek zorundadır. 12 aylık vade seçeneği ile sunulacak kredinin bankaya geri ödeme taksitleri ise 416 TL olacak şekilde belirledi.

ING Bank 5000 TL Faizsiz ve Masrafsız Kredi Kampanyası Detayları Neler?

ING Bank mobil bankacılık sistemi ile ilk kez bu bankanın müşterisi olan vatandaşlara faizsiz ve masrafsız bir şekilde 5 bin TL'lik kredi avantajı sunulacak. Üstelik 6 ay vade seçeneği ile bu 5000 TL'nin yeniden bankaya geri ödenmesi sağlanacak. ING Bank, vatandaşların düşük miktarlarda nakit problemleri açısından finansman alternatifleri sunmayı hedefliyor.