Abramovich Zehirlenme Şüphesi Yaşadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'da acil insani ateşkes çağrısında bulundu.

Yerel belediye başkanı, Ukrayna güçlerinin Kiev'e birkaç kilometre uzaklıktaki Irpin'i geri aldığını söylüyor.

Rus Novaya Gazeta gazetesi, Moskova'nın savaşın eleştirel haberciliğine yönelik yoğun baskısı üzerine faaliyetlerini askıya aldı.

Moskova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Volodymyr Zelenskyy arasında görüşme olasılığını şimdilik reddetti.

Ukrayna, Rusya'nın "provokasyon" tehdidini gerekçe göstererek insani koridorlar aracılığıyla sivillerin tahliyelerini duraklatdığını açıkladı.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Ukraynalı barış müzakerecileri ve Rus oligark Roman Abramovich, bu ayın başlarında Kiev'deki barış müzakereleri sonrasında zehirlenme şüphesi semptomlarına maruz kaldı.

Ukraynalı müzakerecilerden zehirlenme raporlarına karşı dikkatli olunması çağrısı

Ukrayna devlet başkanlığı danışmanı Mykhailo Podolyak, Ukraynalı müzakereciler ve Rus oligark Roman Abramovich'in zehirlenerek kaçırıldığı iddialarına ilişkin haberlere soğuk su döktü.

Podolyak, "Çok fazla spekülasyon, çeşitli komplo teorileri var." dedi.

Müzakere heyetinin bir diğer üyesi Rustem Umerov da insanları "doğrulanmamış bilgilere" güvenmemeye çağırdı.

İşçiler, Rus askerlerinin Çernobil'deki radyoaktif tozu bozup bozuldurdunu söylüyor

Sahadaki işçiler, Çernobil nükleer felaketinin yaşandığı bölgeyi ele geçiren Rus askerlerinin zırhlı araçlarını radyasyon koruması olmadan "Kızıl Orman" adı verilen son derece zehirli bir bölgeden geçirerek radyoaktif toz bulutlarını tekmelediğini söyledi.

Reuters'e konuşan iki kaynak, konvoydaki askerlerin herhangi bir anti-radyasyon teçhizatı kullanmadığını söyledi. Bir çalışan, soludukları radyoaktif tozun vücutlarında iç radyasyona neden olma olasılığı olduğu için bunun askerler için "intihara meyilli" olduğunu söyledi.

Kızıl Orman, Kiev'in yaklaşık 100 kilometre kuzeyindeki Çernobil çevresindeki bölgenin radyoaktif olarak en fazla kirlenmiş kısmıdır.

Ukrayna, yasaklı silahların kullanımına dair 'kanıtı' olduğunu açıkladı

Başsavcı Iryna Venediktova, Ukrayna'nın Rus güçlerinin ülkenin iki güney bölgesinde yasaklı misket bombaları kullandığına dair kanıtı olduğunu söyledi.

Venediktova gazetecilere verdiği demeçte, "Odessa bölgesinde ve Kherson bölgesinde misket bombalarının kullanıldığına dair kanıtımız var." dedi. "Sadece çok somut kanıtım olan durumlardan bahsedebilirim, örneğin ... (Bomba) parçalarım veya toprak örneklerim ve analizlerim olduğunda.

Misket bombaları bir bölgeye düzinelerce küçük patlayıcı patlayıcı yayıyor, bazıları hemen patlamayabilir ve çatışma sona erdikten uzun süre sonra siviller için tehdit oluşturan anti-personel mayınlara dönüşebilir.

Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi baskı grupları da sivillerin bulunduğu bölgelerde misket bombalarının kullanıldığına dair kanıt topladıklarını söylediler.