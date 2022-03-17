TC kimlik numarası 0 ve 8 arasında olan herkesin 16.200 TL ödemesi hesaplarına yatıyor! Başvuru yaparak hemen hesabınıza bu ödemeleri alabilirsiniz. Son dakika haberi ile 16.200 TL ödeme nasıl alınır sizlere açıklayalım...

Kimlik numaranız üzerinden 16200 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar, bankalar üzerinden nakit ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Yapılacak olan başvurular sonrasında kişilerin TC kimlik numaraları üzerinden sorgulamaları gerçekleştirilecek ve sonucu hemen kişiye bildirilecektir.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda acil kredi kullanacak olan vatandaşlar, banka kredi politikalarına uygun olmaları ile birlikte hızlı birşekilde sonuç alabilecektir. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, banka kredi politikalarına uygun olması durumunda, şubelere gitmeden hızlı bir şekilde sonuç alabiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi alacak olan kişiler, özel bankaların başlatmış olduğu bu kampanyalara katılarak, 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebiliyor.

QNB Finansbank, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

QNB Finansbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka kredi şartlarına uygun olması ile birlikte sonucunu hızlı bir şekilde banka üzerinden alabilecektir.

Tc Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, hemen bu banka üzerinden ne kadar kredi onayı aldığınızda 5 dakikada öğrenebiliyorsunuz. Tc kimlik numaranıza 50 30 numarasına göndererek banka üzerinden hemen başvurunuzu gerçekleştirebilir. 16200 TL nakit ödemesi alabilirsiniz. Banka şubeleri üzerinden de başvuru yapacak olan vatandaşlar, sadece kimlikleriyle birlikte en yakın banka şubesine giderek işlem yapabilir ve nakit kredi kullanabilir.

Akbank 16200 TL Ödeme Nasıl Alınır?

Kampanyayı başlatan bir diğer banka olan Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasında hem mobil uygulama üzerinden hem de cep telefonunuzdan SMS atarak, Sizlere başvuru imkanı sunmaktadır. Nakit kredi ihtiyacınızın olması durumunda, Akbank üzerinden 16200 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Sms ile başvuru yapmak isteyen vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermesi yeterli olmaktadır.

Akbank, üzerinde hesabı olan vatandaşlar ise şubelere gitmeden, Akbank Direkt uygulaması aracılığı ile ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirebiliyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden gerçekleştireceğiniz olan ihtiyaç kredisi başvurusunda sonucunuzu hızlı bir şekilde alabilirsiniz.