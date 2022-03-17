Ziraat Bankası ve 2 Bankadan Daha Açıklama Yapıldı! Toplantı Bitti ve 150.000 TL Ödeme Yapılacağı Kararı Verildi. Ziraat Bankası önderliğindeki bu toplantı sonrası işlemler başlıyor. Son zamanlarda bankaların yapmış olduğu yüksek limitli ihtiyaç kredisi kampanyaları oldukça merak ediliyor. Para ihtiyacı olan vatandaşların yapmış oldukları araştırmalarda her zaman ilk dikkat çeken banka Ziraat Bankası oluyor.

Ziraat Bankası, devlet bankası olmasından dolayı 150000 TL ye kadar hızlı bir şekilde kredi onayını artık sizlere aynı gün içerisinde sunuyor. Kamu bankası olmasından dolayı alınacak olan kredilerde düşük faiz oranları ile birlikte sizlere işlem yapma imkanı sunacak.

Ziraat Bankasının başlatmış olduğu bu kampanya sonrasında Garanti Bankası ve Vakıfbank da Ziraat Bankasının yapmış olduğu kredi kampanyası ile birlikte müşterilerine kredi vermeye başladı.

Ziraat Bankası Garanti Bankası veya Vakıfbank üzerinden herhangi bir bankayı seçerek, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir, başvuru sonucunuza göre, hemen kredinizi kendi hesabınıza yatırabilirsiniz.

Ziraat Bankası üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara birden fazla kredi başvuru yöntemi sunulmaktadır. Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredilerini almak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı üzerinden de başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Verilecek olan 150000 TL kredilerde banka 24 ay vadeye kadar işlem yaparken, ilk taksit ödemeniz de 90 gün erteleme yapma imkanı sunacaktır. Ziraat Bankası, yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarında kapatarak işlem yapmasını istemektedir. Diğer bankadaki olan borçlarınızı da kapatarak, bu banka üzerinden hemen kredini kullanabilirsiniz.

Vakıfbank ve Garanti Bankası da kampanyaya dahil oldu!

Vakıfbank ve Garanti Bankası da ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için kampanya yapmaya devam ediyor. Kredi kullanacak olan vatandaşlar, belirli kredi şartlarına uygun olmasıyla birlikte hızlı bir şekilde banka üzerinden nakit kredi kullanabiliyor. Acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi alacak olan kişiler, 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması ile birlikte Garanti Bankası ve Vakıfbank, sizlere hem banka şubelerinden hem de kendi resmi internet sitesi üzerinden 150000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor.