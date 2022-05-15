TC kimlik numarası 0-2-4-6-8 ile bitenlerin hesaplarına 50.000 TL belge istenmeden onay veriliyor. Bu Özel Banka 50.000 TL Veriyor, 6 Ay Sonra Geri Alıyor! Başvuru Şartları Neler? Şekerbank resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre vatandaşlara toplamda 50.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi verilecek ve bu ihtiyaç kredisinin taksit ödemeleri ise 6 ay sonra başlayacak. Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Şekerbank’ta, ödemeler 6 ay sonra başlıyor

Türkiye'nin en önemli özel bankaları arasında yer alan Şekerbank tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre vatandaşlara ihtiyaçlarının olması halinde 50 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi sunulacak ve 24 ay tutarında taksit seçeneği ile geri ödeme işlemleri gerçekleştirilecek.

Şekerbank tarafından daha önce verilen herhangi bir kredi de 50 bin TL'den daha fazla bir rakam ortaya çıkması halinde en çok 36 aylık vade seçeneği sunulurken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından alınan son dakika kararına göre 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ya da başka kredi çeşitlerinin kullanılması durumunda ben çok 36 aylık vade seçeneği tercih edilirken diğer taraftan 50 bin TL'den daha fazla kredi çekilmesi durumunda ise en çok 24 ay vade seçeneği tüketicilere sunuluyor.

Şekerbank tarafından başlatılan kampanya doğrultusunda vatandaşların nakit problemlerini gidermek amacıyla alacakları 50.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinden faydalanmaları halinde 36 aylık vade seçeneği sunulacak ve böylece ilk taksit ödemeleri ise 6 ay sonra başlayacak.