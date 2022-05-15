Emeklilerin Cüzdanı Boş Kalmayacak , O Banka Para Saçacağını Söyledi. Türkiye'de bankacılık sistemi açısından bakıldığında emekli vatandaşlar, bu bankaların çok önemli bir müşteri kitlesini meydana getirmektedir. Bu açıdan bankalar, daha çok müşteri çekmek amacı ile emekli vatandaşların mutlu edecek çeşitli kampanyaları düzenliyor.

Yapı Kredi Bankası resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerine yapılan son dakika açıklamasına göre emekli vatandaşların ihtiyaçlarının ortaya çıkması halinde Yapı Kredi Bankası şubeleri ile mobil bankacılık uygulamaları üzerinden 50 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi emekli vatandaşlara verilecek.

Son dönemlerde Türkçe piyasalarında ekonomik açıdan bir yaşantının çok pahalı bir hal almasından sonra vatandaşlar bir çıkış yolu arıyor. Bankaların Özellikle de emekli vatandaşlar için oluşturdukları kampanyalara katılım sağlamak isteyen emekli vatandaşların maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirdikten sonra emeklinin promosyon ödemesi adı altında 3000 TL'ye kadar bir ek ödeme aldıktan sonra diledikleri takdirde Yapı Kredi Bankası tarafından verilen 50 bin TL tutarında ihtiyaç kredisinden 36 aylık vade seçeneği şeklinde 3 ay ertelemeli olacak biçimde aylık faiz tutarı sadece yüzde 1.93 rakamı ile faydalanmaları mümkündür.

Yapı Kredi Bankası üzerinden emekli vatandaşlara sunulan 50.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlamak isteyen emekli vatandaşların kendilerine en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine giderek işlemlerini halletmeleri mümkün olabileceği gibi diğer taraftan Yapı Kredi Bankası mobil bankacılık ve internet bankacılığı uygulamaları kullanılarak bu Kredi kampanyasına katılım sağlanabilir.