TC Kimlik Numaranızla Faizsiz Kredi Kampanyası Limitleri Belli Oldu, 100.000 TL'ye Kadar, Sıfır Faizli Krediler Başladı

Bankalardan faizsiz kredi kullanacaklara yeni bir haber geldi. Uygun banka şartları belirlendi ve son dakika bankalar faizsiz kredi kampanyalarını açıkladı. Kamu ve özel bankalar tarafından verilen bu destek kredilerinde 100.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli, 50.000 TL'ye kadar ise 36 ay vadeli olarak kredi imkanı sunulacak. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, bankalardan faizsiz kredi almak istiyorsa, kamu katılım bankaları ve özel katılım bankaları üzerinden kredi başvurusu yapması gerekecek. TC kimlik numaranızı vererek sorgulamaya girebilir ve bu kredileri istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Ziraat Katılım Bankası Faizsiz Kredi Başlattı...

Ülkemizin kamu bankası olan Ziraat Bankası tarafından kurulan ve kredi alacak kişilere faizsiz bankacılık işlemleri yapan Ziraat Katılım Bankası, 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç finansmanı vereceğini duyurdu. Verilecek olan bu finansman desteği, sıfır faizli olarak ödenecek. 100.000 TL'ye kadar işlem yapacak olan kişiler, sigortalı olarak çalışan veya emekli olması durumunda bireysel finansman desteği kullanacaklar. Size en yakın Ziraat Katılım Bankası şubesine giderek, bu bankadan hemen kredi başvurusu yapabilir, onaylanan kredinizi de hemen hesaba aktarabilirsiniz. Ziraat Katılım Bankası ayrıca vermiş olduğu bu kredilerde sadece kar payı oranları ile müşterilerine imkan sağlayacaktır.

Vakıf Katılım Bankası Faizsiz Kredi Detayları...

Vakıf Katılım Bankası üzerinden de faiz yerine kar payı oranları kullanarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan kişiler, hemen Vakıf Katılım bankası şubelerine giderek, ihtiyaç finansmanı kullanabilir. Üstelik bu banka 100.000 TL üzerinde de ipotekli finansman destekleri vermektedir. Arsa ipoteği, ev ipoteği ve dükkan ipoteği vererek bankadan 100.000 TL kredi kullanabilirsiniz. Emekli olan kişiler ise emekli maaşlarını bu bankaya taşıyarak hemen işlem yapabileceklerdir.

Kuveyt Türk Katılım Bankası üzerinden 100.000 TL Faizsiz Kredi Kampanyası...

Özel katılım bankası olan ve tüm bankacılık işlemlerini islami şartlara göre yapan Kuveyt Türk Katılım Bankası, 100.000 TL'ye kadar sizlere kredi imkanı sunmaktadır. Banka şubelerine giderek hemen ihtiyaç finansman destek kredisine başvuru yapabilir, sıfır faizli olarak, helal ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Banka düşük kar payı oranları ile müşterilerine kredi vermektedir. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan kişiler 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak bu kredilerde işlem yapabileceklerdir.