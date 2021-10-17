Son Dakika Çok Önemli Emekli Haberi: Emeklilere Özel 3 bin TL Faizsiz Avans Veriliyor!

Emeklileri sevindirecek haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Hükümet ile bankaların arasında yapmış olduğu anlaşma ile acil nakit para ihtiyacı olan vatandaşlar için 3 bin TL nakit avans kullanma hakkı tanınıyor. Ayrıca kullanım sonrasında herhangi bir faiz ödemesi de alınmayacak. Banka şubesine gitmeye gerek kalmaksızın 3 bin TL nakit avans için başvurunuzu online şekilde yerine getirebilirsiniz. Yalnız 3 bin TL ile sınırlı olmamakla birlikte üzerinde olan tutarlarda başvurularınızı da yerine getirme şansına sahipsiniz. Emeklilerin maaş tutarlarına göre nakit avans detayları haberimizin devamında…

Hükümet tarafından emekli olan vatandaşlara özel bir müjdeli haberi bu sabah itibariyle verdi. Acil nakit ihtiyaç duyan vatandaşların talep etmeleri halinde nakit ödemeleri anında hesaplarına yansıtılıyor. Emekliler maaşlarına göre anlaşmalı olduğu bankalar aracılığı ile 3 bin TL’nin sahibi olabilecektir. Aynı zamanda emekli vatandaşlar parayı çekebilmek için banka şubesine de gitmesine gerek kalmayacaktır. Böylelikle rahat bir nefes alınmış olacak.

Bankalarla Anlaşma Sağlandı

3 bin TL tutarına kadar verilecek olan nakit avans ile ilgili anlaşma bankalar ile yapıldı. Emeklilerin ihtiyaçlarına yönelik ilaç gibi gelecek olan bu kampanya başvurularını yapması halinde en az 3.000 TL nakit avans kullanma hakkına sahip olacaktır. Emekliler için nakit avans kampanyası için ayrıca kredi notuna bakılmamaktadır. Yalnız başvurularınızı maaşınızı aldığınız banka aracılığı ile yapılması gerekir. Kısa bir zaman zarfında onaylanan aynı gün içerisinde hesabınıza yatırılıyor.

7/24 İş Bankası Nakit Avans Veriyor

İş bankası emekli olan vatandaşlara özel 7/24 nakit avans alma hakkı tanıyor. Banka şubesine gitmeden yalnızca İşCep mobil uygulamasının kullanılması ile başvurular alınıyor. Emekliye özel nakit avans faizsiz şekilde anında kullanılmaya başlıyor. Faizsiz şekilde verilen avansınız ile birlikte ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Mobil uygulama üzerinden yapılan başvurulardan sonra sonuçlar 5 dakika gibi bir sürede tarafınıza bildiriliyor. Onay alması halinde ise hesabınıza tanımlanan nakit avansınızı hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.