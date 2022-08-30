TC Kimlik Numaranızla Acil Sıkıntınız Bitecek: Bankalardan Resmi Açıklama Yapıldı ve 40.000 TL Ödeme Haberi Geldi

Kimlik numarası üzerinden 40000 TL'ye kadar ödeme alarak acil sıkıntısı olan vatandaşlar için gelir belgesiz olarak kredi verecek olan iki banka, resmi internet siteleri üzerinden kampanya duyurularını paylaştı. Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden sizlerde kimlik numaranız aracılığı ile birlikte sorgulamanızı gerçekleştirerek, 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi alabileceksiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilerek ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden 40000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilecek ve onaylanan bu guletler ile birlikte de kredinizi hesabınıza yatırabileceksiniz.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası, 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlardan banka kredi puanı uygun olması durumunda işlem yapacağını açıkladı. Akbank, yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında özellikle kredi puanı 1500 ve üzerinde olan vatandaşlara düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi vereceğini duyurdu.

Akbank Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak verilecek bu kırık, ilerde kredi şartlarına uygun olan vatandaşların banka şartlarına uygun olması durumunda SMS atarak da onay alacağı haberi geldi. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız banka şubelerine gitmeden ücretli mesaj atarak, bankalardan hemen kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

SMS KREDİ

Akbank, SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik olmadığınızı yazarak bu mesajı 4425 numarasına gönder. Sms ile kredi başvurusunda kullanmak isteyen vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, Bireysel yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelirini yazarak, 44 11 numarasına mesaj göndermesi gerekiyor.