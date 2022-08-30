Türkiye İş Bankası Banka Borçlarını Kapatmak İsteyenlere 100.000 TL Vermeye Başladı, Başvuru Ekranı Kilit Oldu

Türkiye İş Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşların internet üzerinden yapmış oldukları başvurular sonrasında 100.000 TL'ye kadar kredi onayı verileceği açıklandı. Türkiye İş Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar için 24 ay vadeli kredi imkanı sağlanmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi alabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak isteyen kişilere hızlı bir şekilde kredi hizmeti verilmekte olup aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yapılarak kredi imkanı da sağlanmaktadır.

Türkiye iş bankası üzerinden borç kapatma kredisi kullanmak isteyen vatandaşların bireysel müşteriler olması durumunda kredi alabileceğini söylemek istiyoruz. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olmaları durumunda diğer bankadaki olan güncel kredi ve kredi kartı borçlarını kapatarak, bu bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi alabilmektedirler. Başvuru yapmak isteyen kişiler aynı gün içinde hesaplarına ödemeler alarak kredi kullanmak için banka şubelerine giderek kimlik gelir belgesi, ben kapatmak istedikleri borçlarını demetleriyle birlikte bankaların hesap numaralarını şubelere götürmesi gerekiyor.

Bireysel olan vatandaşların ihtiyaç kredisi kullanabilmeleri için başlatılan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere 100000 TL'ye kadar kredi verilmesiyle birlikte 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanarak, ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı sunulacaktır.

Borç kapatma kredisi başvurusu

İnternet üzerinden borç kapatma kredisi kampanyası başvurusu yapmak isteyen kişilere İş Bankası, resmi internet sitesine girerek buradaki kredi başvuru formunu doldurması gerekiyor. Son zamanlarda internet üzerinde ve sosyal medya üzerinde yapmış oldukları reklamlar sebebiyle internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru ekranlarında sıkıntı olabiliyor. Size en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sunulmaktadır. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ile birlikte sizlerinde kredi kullanabilmesi için bireysel müşteri olmanız istenmektedir.