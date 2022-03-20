T.C. Kimlik Numaranızın Son Hanesini Kontrol Edin: 11000 TL Ek Ödeme Yapılacak

T.C. kimlik numaranızın son hanesini kontrol edin. Çünkü 11 bin TL'lik ek ödeme yapılacak, hesaplarınıza bu para düşmüş olabilir.

T.C. kimlik numarası üzerinden 11 bin TL'ye varan ek ödeme almak isteyen yurttaşlar, bankanın sunmuş olduğu kampanyaya katılım sağlayarak kendi hesaplarına anında ödeme alabilme imkanına kavuşacak. Kimlik numarası üzerinden gerçekleştirilecek sorgulama ile beraber 11 bin TL'ye varan ek ödeme aldıktan sonra anında bu paranın kullanılması da mümkündür. Denizbank, Yapı Kredi Bankası ve Akbank üzerinden sms ile başvuru işlemlerini gerçekleştirmek suretiyle kredi onayı alan vatandaşlar, müracaat işlemlerini bitirmek amacıyla kendilerine en yakın banka şubelerine, kimlikleri ile beraber giderek 11 bin TL'lik ödeme almaları mümkündür.

Akbank

Akbank üzerinden müracaat işlemlerini yapmak isteyen yurttaşlar, kendi cep telefonlarının mesaj bölümüne girmek suretiyle kredi yazdıktan sonra boşluk bırakılır ve TC kimlik numaralarını da yazdıktan sonra 4425’e mesaj göndermeleri gerekir. Ayrıca bankanın mobil uygulamasını kullanarak da kredi alabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası ve DenizBank

Yapı Kredi Bankası ile Denizbank üzerinden müracaat işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların ise banka şubelerine gitmelerine dahi gerek olmadan işlem gerçekleştirmeyi istemeleri halinde bankanın mobil uygulamasını kullanmaları mümkündür. Böylelikle Denizbank ve Yapı Kredi Bankası mobil bankacılık uygulamaları üzerinden 11 bin TL'lik nakit destek ödemeleri başvuru işlemlerinin yapılması mümkündür.

Eğer ki sizin de nakit paraya ihtiyacınız varsa bu bankaların gerek şubelerine gitmek gerekse de mobil bankacılık uygulamaları üzerinden kredi müracaatlarınızı yapmanız ve 11 bin TL’ye varan ek destek paketinden faydalanmanız çok basit.