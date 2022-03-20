Emeklilere 7400 TL'lik Ödeme Yapılacağı Haberi Bu Sabah Geldi!

Emekli vatandaşları sevinçten adeta havalara uçuracak müjdeli haber bu sabah geldi. Emekli vatandaşlar için 7 bin 400 TL'ye varan ödeme haberi son dakika gelişmesi şeklinde geldi. Nakit gereksinimlerinin bulunması halinde emekli maaşlarının üzerinden 7400 tl ye varan ödemeleri Akbank ve Denizbank üzerinden dilediğiniz zaman alabilirsiniz. Üstelik emekli maaşlarını bu bankalardan alma koşulu dahi yok.

Emekli maaşlarının bu bankalarda olmaması durumunda banka kredi notunun yüksek olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden mesaj göndererek müracaat işlemlerini yapabilir. Denizbank ile Akbank tarafından başlatılmış olan bu kampanyada 7400 TL'lik nakit kredi avantajından faydalanacak olan emekliler, gelir belgeleri ile beraber işlem gerçekleştirebilecek. Düşük faiz oranları ile gereksinim yani ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar, Sadece 5 dakika gibi çok kısa bir süre içerisinde kredi onayı ile ilgili sonuç öğrenebilecekler ve böylelikle onay verilmesi halinde 7 bin 400 TL'ye varan nakit kredi desteğinden faydalanabilecek.

Akbank müracaat işlemlerini gerçekleştirmek isteyen yurttaşlara, Akbank SMS kredi servisi ya da Akbank direkt uygulaması üzerinden vatandaşların diledikleri zaman müracaatlarını yapmaları mümkündür. Cep telefonuna mesaj bölümüne girdikten sonra kredi yazdıktan sonra boşluk bırakılmalı ve T.C. kimlik numarası ile beraber Bu mesajını 4425 numarasını gönderilmesi gerekir. Daha sonrasında bankalar tarafından yapılan değerlendirmede 5 dakika içerisinde Kredi onayını verilmesi halinde kısa bir mesaj şeklinde başvuru işlemini gerçekleştirir vatandaşlar bir ileti girecektir. Vatandaş ise kendisine en yakın banka şubesine giderek bu parayı kullanabileceği gibi diğer tarafın mobil bankacılık uygulamaları üzerinden istediği zaman dilimi içerisinde bu parayı kendi hesabına aktarabilir.