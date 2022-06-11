TC kimlik numaranızı yazın! 40.000 TL ödeme yatmış olabilir

T.c kimlik numaranız üzerinden 40.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız sizlere kampanya başlatan Denizbank üzerinden işlem yapmanız gerekiyor. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar kredi detayları hakkında bilgi alabilir. T.c kimlik numaranız üzerinden başvuru yaparak kredi kullanmak istiyorsanız bankanın uygulamış olduğu politikaları uygun bir vatandaş olmanız gerek.

İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Denizbank'ın SMS kredi servisinde kullanabilir ve ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler banka kredi notu 1500 ve üzerinde olacak, daha önce bankalardan kredi kullanmış olması gerekecek. Bu şartlar dahilinde sizlerde DenizBank kredi başvurusu yaparak acil ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Denizbank kredi başvurusu

40 bin TL başvuru için banka şubelerine gitmeden SMS atarak kredi alacaksınız. Nasıl mı? Ücretli mesaj atarak kredi onayı almanız gerekiyor. Sms ile kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler Kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3280 numarasına gönderebilirsiniz. Bu şekilde Denizbank kredi başvurusu yapacak ve sonucunu ise 5 dakika içerisinde öğreneceksiniz.

Sms ile kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli Denizbank kredisi için ayrıca bankanın mobil uygulamasına girerek buradan kredi başvurusu yapabilirsiniz. Denizbank kredi başvurusu için banka şubelerine gitmek istemeyenler bankanın mobil uygulaması üzerinden düşük faizli ve masrafsız kredi onayı alabilirler.

Banka ayrıca emekli olan kişilere de kredi vermektedir. Banka üzerinden kredi alacak emekli maaş taşıması yaparak hemen kredi kullanacak ve onaylanan kredi aynı gün hesaba yatacak. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyası detayları için internet sitesi üzerinden tüm bilgileri öğrenebilirsiniz.