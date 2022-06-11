Cebinde bankamatik kartı veya kredi kartı olan 18 yaş üzerinde olanlar dikkat! 23.000 TL Ödeme İçin Son Hafta

Son dakika haberi ile birlikte cebinde kredi kartı ve bankamatik kartı olan vatandaşlara 23.000 TL ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. 23.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlar cebinde bankamatik kartı veya kredi kartı kullanıyorsa ve ayrıca ihtiyaç kredisi daha önce kullanmışsa ve düzenli ödemişse kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Akbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

Akbank cebinde kredi kartı ve bankamatik kartı olan vatandaşları SMS ile kredi imkanı sunmaktadır. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve Cep telefonunuz üzerinden sms ile işlem yapmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirdikten hemen sonra banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi Akbank direkt uygulaması üzerinden de 7 gün 24 saat yapabilirsiniz.

Emekliye ayrı kredi

Emekli olan vatandaşlara banka üzerinden ayrı bir şekilde Kredi imkanı sunulmaktadır. Emekli maaşınızı Akbank şubelerine taşıyarak yüksek limitli ihtiyaç kredileri kullanabilecek ve daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olmanız durumunda da düşük faizlerle kredi imkanı sunulacaktır.

Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar kredi almak istiyorlarsa başvurularını bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapabildikleri gibi ayrıca Akbank direkt uygulaması üzerinden de 7 gün 24 saat yapabilmektedir.

Akbank direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız şartlara uygun olan vatandaşlar bankadan internet bankacılığı şifresi alarak hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilecek ve ihtiyaç kredisi kullanabilecektir.

Akbank resmi internet sitesine giriş yaparak kampanya detayları hakkında bilgi alabileceğiniz gibi güncel faiz oranlarını ve diğer Kredi kampanyalarını da öğrenebilirsiniz.