TC kimlik numaranızı yazarak para ödemesi başladı! 50.000 TL net ödeme!

T.c kimlik numaranız üzerinden 50.000 TL ödeme almak isteyen kişiler akbank'ın başlattığı Kredi kampanyasına katılarak istedikleri zaman başvurularını oturdukları yerden yapabilir ve nakip kredi onayı alabilirler. T.c kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında Kredi alacak olan vatandaşlar 36 ay vadeye kadar yapacakları bu Kredi kampanyasında 3 ay ertelemeli olarak işlem yapabilecek ve nakit kredi kullanabilecektir. Akbank özellikle bu krediyi kullanacak olan kişilerin Banka hesabı olması durumunda Bayram tatillerinde ve resmi tatillerde de Acil para ihtiyaçları olması durumunda Akbank direkt uygulaması üzerinden nakit kredi onayı vereceğini açıkladı.

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da Kredi başvurusunda bulunabileceğiniz bu kampanyaya katılacak olan kişilerin banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda işleme girecek ve hemen bireysel olarak tüketici kredisi kullanabilecek. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde krediyi hesaplarına yatırabiliyor. Kredi onayı almak isteyen kişilere banka 5 dakika içerisinde sonuç verecek ve onaylanan kredinin ne kadar olduğunu görüp faiz oranları hakkında bilgi sahibi de olabileceksiniz.

Akbank üzerinden başlatılan Bu kampanyada t.c kimlik numaranız üzerinden yapacağınız kredi başvuruları ile birlikte 36 ay vadeye kadar işlem yapacak olan kişilere SMS ile kredi başvurusu şu şekilde yapılıyor. Kredi yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı 44 25 numarasına göndererek AK bank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.