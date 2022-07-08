Cumhurbaşkanı Bayram Mesajında Emekliye Müjde Dedi...

Cumhurbaşkanı emekli olan vatandaşlara müjdeyi verdi. Emekli olan vatandaşlar ₺1100 emekli Kurban Bayramı ikramiyelerini aldıktan sonra artık bankalar üzerinden faizsiz Olarak maaşının 5 katı kadar faizsiz kredi kullanabilecek. Bu konu ile ilgili çalışmalar yapan hükümet ağustos ayı içerisinde kampanyanın başlayabileceği haberini verdi. Yapılacak olan bu kampanya emekli olan vatandaşlara sadece Ziraat Bankası üzerinden ödenecek ve kişilerin emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden almaları istenecek.

Ziraat Bankası üzerinden maaşınızın 5 katına kadar faizsiz olarak alabileceğiniz Bu kampanyada emekli olan kişilere ödenek sağlanacaktır. 3500 TL emekli maaşı alan vatandaşlar maaşlarının 5 katı olarak 17.500 TL'ye kadar 12 ay vadeli ödeme kaydı ile faizsiz olarak Kredi kullanabilecek ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Bu konu ile ilgili detaylı çalışmaları yapan bankalar ağustos ayı içerisinde kampanyayı başlatmayı planlıyor.

Diğer emekli kampanyaları nelerdir?

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar emekli maaşını bu bankaya taşımaları durumunda 750 TL emekli promosyonu alabiliyor. Ziraat Bankası emekli maaşı müşterilerini ayrıca yüksek limitli ihtiyaç kredileri veren bankaların da başında gelmektedir. 50.000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde 36 ay vadeli olarak işlem yaparken 3 ay ertelemeli olarak Kredi kullanabilecek ve gelir belgesiz Olarak emekli kredisi alabileceksiniz.

Emekli maaşınızı bu bankaya taşıdıktan sonra başvurunuzu gerçekleştirerek kredi kullanmak istiyorsanız ayrıca diğer bankadaki olan borçlarınızı kapatan borç transferi kredisi kampanyasına katılarak yüksek limitli kredi kullanabilir ve tüm kredilerinizi tek bir yerde ödeme kolaylığı alabilirsiniz.