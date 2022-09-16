Ziraat Bankası ve VakıfBank emekli maaşı alanlar dikkat!

Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için bankaların Genel müdürlüğü tarafından bugün itibariyle akşam saatlerinde yeni bir duyuru paylaşıldı. Emekli maaşlarını kamu Bankası olan Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden alan vatandaşlar için başlatılan Eylül ayı sonbahar kredisi kampanyası bu ay sonuna kadar düşük faiz oranları ile birlikte verileceği duyuruldu. Emekli maaşını Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden alan ve başvurularını gerçekleştirerek kredi kullanacak olan kişilere aynı gün içinde hesaplarını ödemeler yapılarak Kredi imkânlarından faydalanmalarına olanak sağlanacak ve kredileri hızlı bir şekilde hesaplarınıza yaptığınızda yardımcı olunacaktır.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar maaşlarının 25 katına kadar bu bankalar üzerinden daha önce kredi kullandılarsa ve düzenli ödemeler yapmışlar ise acil para ihtiyaçları olması durumunda da 25.000 TL'ye kadar gelir belgesiz internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de Eylül ayı sonuna kadar kredi başvurusunda bulunabilir. Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyalarda nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan bu krediler aynı gün içinde hesaplarınıza yatırılarak da kullandırılmaktadır.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar için şartlara uygun olarak aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatıracaklardır. Ziraat Bankası VakıfBank üzerinden kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyalarda nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan bu krediler 36 ay vadeli 50.000 TL 24 ay vadeli 100.000 TL olarak sizlere ödenmektedir.