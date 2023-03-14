TC kimlik numaranızı yazarak 3050 ‘ye kısa mesaj gönderin! 50.000 TL 2 dakikada hesaba yatsın!

Emeklilerin kredi almasıyla ilgili en önemli husus, geri ödeme konusunda zorlanmamaktır. Emekli maaşları, talep edilen kredi miktarlarıyla eşit olmadığı takdirde, birçok vatandaş bu durumda zorlanabilir. Bankalar, müşterilerine kredi vermeleri durumunda, kişilerin geri ödeme seviyelerine uygun kredi verirler. Emekli maaşı alan vatandaşlar da, kendi maaşlarına ve gelirlerine uygun kredileri tercih etmelidirler.

PTT yakın zamanda kampanya duyurusunda bulundu. Kampanyaya göre PTT emekli vatandaşlara 50 bin TL ihtiyaç kredisi imkânı sunmakta. 24 aya kadar uzatılabilir vade seçeneği ile başvuruya emekliler kolaylıkla başvurabiliyor.

Emekliler kredi avantajından yararlanmak için yakınında bulunan şubelere giderek sadece kimlikleri ile başvuruda bulunabiliyor. Onaylanmış tutarlarını anında kullanabiliyorlar. Maaşlarını sadece PTT üzerinden alanların faydalanabildiği bu kampanyada kefil şartı bulunmuyor.

Kampanyaya başvuruda bulunmak için SMS yolunu da tercih edebilirsiniz. Emekli maaşını PTT üzerine yeni taşıyan vatandaşlar için ilk maaş ödemesi gerçekleştikten sonra bu hizmetten yararlanma imkânı bulunuyor. Uygun geri ödemeli kredi almak isteyen birçok kişinin PTT’ye başvurarak maaşlarını oraya taşıyacağı ifade ediliyor.

Kredi başvurusu için evinizden SMS göndererek başvuruda bulunabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu için PTT yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaranızı yazarak 3050 ‘ye kısa mesaj gönderin. SMS gönderiminden kısa bir süre sonra PTT tarafından size dönüş sağlanacaktır.

Emekliler Ne Kadar Kredi Alabilir?

Emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri de en fazla ne kadar kredi alabilecekleridir. Bankalar tarafından emeklilere verilen en yüksek kredi genellikle emekli maaşlarının 10 ya da 15 katıdır. Emekli kişiler, en fazla 36 ay, yani 3 yıl vadeli kredi alabilirler. Ayrıca, emekli kişilerin aylık ödeme tutarı da emekli maaşlarına göre belirlenir. Maaşları ne kadar yüksekse, aylık ödeme tutarı da o kadar yüksek olacaktır

PTT şubeleri üzerinden, bazı bankalara başvuru yapılabilir. Bu bankalardan en bilineni, Aktif Bank'tır. Aktif Bank, diğer birçok banka gibi, emeklilere 36 ay vadeli kredi verir.

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