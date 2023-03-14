Dar Gelirli Vatandaşları Sevindiren Haber Geldi, TC Kimlik Numarası Son Rakamı 0-2-4-6-8 Olanlar Alıyor, Yardım Parası

Sosyal Devlet kapsamında bulunan ülkemizde dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay düzenli ödeme yapmaya devam ediyor. Mart ayının ödemeleriyle ilgili çıkan haberlerde ise dar gelirli vatandaşları sevindiren gelişme yaşandı. Mart ayı ödemelerinin hesaplara yapılmaya başlandığı ifade edildi.

İhtiyaç Sahiplerinin Hesaplarına Yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yapmış olduğu duyuruda dar gelirli vatandaşlara yönelik ödenen ücretler için e- devlet üzerinden başvuru yapılmasının şart olduğu ifade edildi. İhtiyaç sahiplerine yönelik yapılan ödemelerde ücret tutarının 1.250 TL tutarına ulaşabildiği de açıklandı. Sosyal yardım için başvurusunu e-devlet şifresi olmayan vatandaşlarda Bakanlığın açıkladığı şekilde kolaylıkla yapacağı haberde yer aldı.

Çocuk yardımı ve dar gelirli vatandaşlara yönelik yapılan ödemelerde iki tür yardımın birleştirilmesinin de söz konusu olduğu duyuruda ifade edildi. Çocuklar için ailelere yapılan destek ödemelerini 2,4 milyon hane için toplamda 1 milyar TL olduğu açıklandı. Bu şekilde aile sosyal desteği ile birlikte toplam ödemenin 4,3 milyar TL olduğu belirtildi.

Gelir Aralığına Göre Değişiyor

Hanelere ödenen sosyal yardım ücretlerinde ödenen tutarın gelirlere göre hesaplandığı ifade edildi. Aylık gelir tutarının 450 TL ve altında olduğu vatandaşlara 1.250 TL ödeneceği açıklandı. Gelir düzeyi arttıkça ödenen miktarında ters orantılı bir şekilde hakkaniyet adına düştüğü görüldü. 450 TL üzeri ve 911,15 TL gelire sahip olan vatandaşlara ödenen yardım ücretinin 1.100 TL olarak yapıldığı Bakanlık tarafından ifade edildi. Asgari ödemenin 850 TL'ye çıkarıldığı sosyal yardım ücret tutarlarında hane başı toplam ücret tutarlarının da detaylıca açıklandığı ifade edildi.

Sosyal devlet politikasında ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olunduğu bilinen bir durumdur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ‘de sosyal devlet politikasına göre hareket etmeye ve hakkaniyetli bir şekilde bu işlemlerin yürümesine dikkat eden ülkeler arasında yer alır. Dar gelirli vatandaşlara özel olarak her ay düzenli ödenen sosyal yardım ücret tutarları da asgari ücret artışına göre yeniden hesaplanmıştı. Bu şekilde işleyen sistemin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kontrolünde olduğu da ifade edildi.