TC kimlik numaranıza 5400 TL Ödeme Yatmış Olabilir

Tc Kimlik numaranız üzerinden 5400 TL'ye kadar ödeme alıp almadığınızı öğrenmek istiyorsanız, Akbank'ın yapmış olduğu mobil uygulama kredisi kampanyasına göz atabilirsiniz. Akbank üzerinden başlatılan bu kampanyada düşük faiz oranlarıyla, vatandaşlara 36 ay vadeye kadar 5000 TL ile 6000 TL arasında kredi ödemesi yapılmaktadır. Akbank hesabı olan vatandaşlara tanınan öncelik ile birlikte başvurunuzu mobil uygulama üzerinden yaparsınız, şubelere gitmeden de işlemlerinizi kolay birşekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Akbank vermiş olduğu bu kredilerde bireysel ihtiyaç kredisi olarak vatandaşlara imkan sağlarken, 36 ay vadeye kadar alacağınız bu kredilerde ilk taksit ödemesini 90 gün ertelemeli olarak yapabilir ve kredi ödemesinde rahat bir nefes alabilirsiniz. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olarak alacakları bu ihtiyaç kredilerinde 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilmektedirler.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşların en çok tercih ettikleri kredi başvuru yöntemi, mobil uygulama üzerinden yapılan ihtiyaç kredisi başvurusu olmaktadır. Bankanın kendi özel mobil uygulaması olan Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak, sizlerde başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve Akbank Direkt ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. başvuru yapacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu hemen öğrenebilmektedir.

Akbank Direkt uygulamasını kullanabilmeniz için banka hesabınızın olması ve hesabınız üzerinden şifre oluşturup, mobil uygulama üzerinden giriş yapmanız gerekiyor. giriş yaptıktan hemen sonra sizlere, Akbank Direkt kredisi sayfasından başvuru yapma imkanı sağlanacaktır.

Akbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ise cep telefonları üzerinden, atacakları ücretli bir mesaj hep bu bankadan ne kadar kredi onay aldıklarını, görebilir ve sorgulamasını yaptıktan sonrada hemen en yakın banka şubesine giderek ihtiyaç kredisi kullanabilir. Para ihtiyacı olan vatandaşlar için yapılan SMS Kredi kampanyası cep telefonunuzun mesaj kısmına girdikten sonra kredi yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda sizin başvurunuz alınmaktadır. Sms ile başvuru yaptıktan sonra sizin kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgiler mesaj ile gelmektedir.