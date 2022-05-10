Denizbank 64.000 TL Ödeme Yapacağını Duyurdu! Başvuru Yapanlar 90 gün Ödemeyecek

Son zamanlarda yapılan kredi kampanyalarında özellikle yüksek limitli nakit kredi onayı almak isteyen vatandaşlar, Denizbank'ı tercih ediyor. Denizbank, yapmış olduğu son kampanyada 64000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini ve bu kredilerde 24 ay vadeli olarak sizlere ödeme tablosu oluşturacağını açıkladı.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirerek Denizbank üzerinden 64000 TL'ye kadar nakit kredi kullanabilmektedir. En yakın banka şubesi aracılığıyla başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyalarına, ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak veya mobil uygulamayı kullanarak daha şubelere gitmeden işlem yapabileceksiniz.

Denizbank üzerinden banka kredi politikalarına uygun olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi onayı alabileceği bu, Nakit kampanyasında 64000 TL'ye kadar kredi kullanan vatandaşlar, en fazla yirmidört ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturabilecek ve ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapabilecek.

Denizbank 64000 TL ödemek başvurusu nasıl yapılır?

Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar başvurularını, Denizbank üzerinden 64000 TL'ye kadar yapabiliyor. Özellikle emekli olan vatandaşlar, emekli maaşlarını bankalara taşıyarak, hızlı bir şekilde banka üzerinden başvuru gerçekleştirebilir. Denizbank üzerinden cep telefonunuz üzerinden SMS ile başvuru yapmak istiyorsanız ücretli bir mesaj atarak bu bankadan hemen kredi sonucunu öğrenebilirsiniz.

Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu için kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucunu verecek ve onaylanan tutarın nekadar olduğunu, mesaj ile gönderdikten sona sizlere, faiz oranlarını ve kullanacağınız başvuru yöntemlerini sizlere bildirecektir. 32 80 numarasına mesaj gönderdikten sonra sizlere verilecek olan kredi onayı ile birlikte SMS'i yanımıza alarak ve kimliğinizi yanınıza alarak en yakın DenizBank şubesine giderek kredi başvurusunu gerçekleştirecek ve onaylanan tutarı, hızlı bir şekilde gelir belgesiz, masrafsız olarak kendi hesabınıza yatıra bileceksiniz.

Denizbank Emekli Kredisi

Emekli olan vatandaşlar, Denizbank üzerinden bu kampanyalara katılarak, işlem yapmak istiyorlarsa, Emekli Kredisi adı altında yüksek limitli krediler kullanabiliyor. Denizbank emekli olan vatandaşlara 50000 TL'ye kadar kullanacakları kredilerde 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluştururken, 50000 TL üzerindeki tüm kredilerde sadece yirmidört ay vadeli işlem yapmaktadır. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirdikten sonra diğer bankadaki olan borçlarını kapatan, borç transferi kredisi de alabilmektedirler.