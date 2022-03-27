TC kimlik numaranıza 5100 TL ödeme yatmış olabilir! Bunu öğrenmek için 1 Dakika ayırın. Bu kampanyadan faydalanan oldukça fazla kişi var. TC kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu yaparak hemen onay alacağınız yeni bir kampanya başladı. 5100 TL'Ye kadar onay alan kişiler gelir belgesiz olarak kimlik numarasını göstererek nakit kullanacak. Nakit kullanmak isteyenler için kampanya başlatan Denizbank ve Yapı Kredi bankası kişilerin kredi notuna göre onay vereceğini ve bu onay dahilinde hemen aynı gün hesaplarına ödemelerini yatıracağını açıkladı. Bilindiği gibi bankalar yaptıkları kampanyalar ile hem düşük faizli hem de anında kredi seçenekleri sunmaktadırlar. Sizlerde bu iki banka ile birlikte başvurunuzu yaparak kredi kullanabilirsiniz. TC kimlik numaranız üzerinden başvuru yapmak için sizlere Denizbank ve YApı kredi bankasının nasıl başvuru yaptırdığını gösterelim.

Denizbank üzerinden başvuru

Denizbank üzerinden nakit kredi kullanacak olan kişiler, uygun faizlerle kredi başvurusu için SMS atabilirler. SMS ile kredi alacak kişilere banka hemen sonuç vermektedir. SMS ile kredi almak istiyorsanız KREDİM TC KİMLİK yazarak 3280 numarasına mesaj atabilirsiniz. 3280 numarasına attığınız mesaj sonrasında kredi onayı alacaksınız. KREDİM TC Kimlik numarası ile yapacağınız bu kredi imkanından faydalanacak olan kişilere banka hemen sonuç vermektedir. 3280 numarası haricinde Denizbank mobil uygulaması üzerinden de 7 gün 24 saat başvuru yapabileceksiniz. Denizbank üzerinden nakit kullanacak kişilere uygun faizlerle kredi alınmaktadır.

Yapı kredi bankası üzerinden başvuru

Yapı kredi bankası üzerinden başvuru yaparak nakit alacak kişilere banka uygun faizlerle kredi imkanı sunacaktır. Yapı kredi bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyenler BİREYSEL TC KİMLİK AYLIK GELir yazarak 4411 numarasına mesaj atabilirler. Ayrıca banka hesabınız varsa hemen kontrol edebilir ve size uygun olan kredi onayı 5100 TL yatmış mı görebilirsiniz. 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu kredilerde banka müşterisi olan kişiler daha düşük faizlerle işlem yapacaklardır.