Ziraat bankası önemli açıklama yapıyor! Son dakika: Banka hesabı olan başvuru yaparak 12.000 TL ödeme alıyor! Bu açıklama sonrasında nasıl başvuru yapılacak? İşte detaylar...

Ziraat bankası yaptığı açıklamalar ile son zamanlarda özellikle kredi alacak kişilere uygun destekler vermeye devam etmektedir. Uygun faiz oranları ile hızlı bir şekilde kredi alacak kişiler, Ziraat Bankası üzerinden 12.000 TL ödeme alacaklardır. Emekli olan kişiler ile birlikte emekli maaşı olmayan sigortalı olarak çalışan kişiler, 36 ay vadeye kadar bu kredi kampanyasına katılarak işlem yapabilir ve başvurusunu yaparak hemen kredi kullanabilirler. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 12.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi alacak olan kişiler düşük faizlerle bu bankanın yaptığı kampanyaya katılacaklardır. Özellikle banka hesabı olan kişiler için altı çizilen bu kampanyada kredi alacak kişiler, uygun faiz oranları ile kredilerini kullanabilirler.

Ziraat bankası başvuru nasıl yapılıyor? 12.000 TL ödeme almak için internet kullanırlır mı?

Bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurusunda banka müşterisi olan kişilere 12.000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı haberi geldi. Uygun faiz oranları ile birlikte kredi alacak kişiler, 12.000 TL'ye kadar hemen işlem yapabileceklerdir. Başvuru için size en yakın Ziraat Bankası şubelerine giderek işlem yapabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız zaman onay alırsanız hemen sonucunuzu öğreneceksiniz. Ziraat Bankası nakit kampanyasına katılacak olan kişiler, 12.000 TL ödeme almak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden online internet üzerinden de başvurusunu yaparak nakit kredi kullanacaktır. Kredi alacak kişiler, 12000 TL aldıklarında 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturacaklardır.

Emekli olan kişiler, emekli maaşı üzerinden daha önce ziraat bankası üzerinden kredi alsa bile onay alabileceklerdir. Ziraat bankası bu kredilerde vatandaşlara kendi resmi internet sitesi, banka şubeleri ve Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden işlem yapmaktadır. 2 ay da bir veya 3 ayda bir ödemeli kredilerde Ziraat Bankası üzerinden kullanmanız mümkündür. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda size destek olacak Ziraat bankası kampanyalarına ayrıca bankanın katılım bankası olan ve faizsiz bankacılık işlemleri yapan Ziraat Katılım Bankası üzerinden de destek kredisi alabilirsiniz.